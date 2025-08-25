Danh mục
Subaru Outback 2026 - Thiết kế mới mạnh mẽ, nâng cấp trang bị toàn diện

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Subaru vừa chính thức giới thiệu Outback 2026 với thiết kế hoàn toàn mới, mang phong cách SUV rõ nét hơn: vuông vắn, hầm hố và cứng cáp. Bên cạnh diện mạo mới, giá bán của xe cũng được điều chỉnh nhẹ.

Giá khởi điểm từ 34.995 USD

glo-outback-premium-6.jpg

Phiên bản tiêu chuẩn Outback Premium có giá từ 34.995 USD (~922 triệu VNĐ), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.450 USD. Xe được trang bị đèn pha LED, kính tối màu, mâm 18 inch, cửa sau chỉnh điện, kính chắn gió cách âm và giá nóc. Nội thất giữ phong cách truyền thống, nổi bật với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, giải trí 12,1 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế sưởi bọc StarTex và điều hòa hai vùng độc lập.

glo-outback-premium-2.jpg

Gói nâng cấp trị giá 2.270 USD bổ sung thêm cửa sổ trời, GPS, sạc không dây, vô-lăng sưởi và gạt mưa tự động.

glo-outback-premium-3.jpg

Trang bị an toàn và động cơ

Outback 2026 được trang bị gói hỗ trợ lái tiên tiến: kiểm soát hành trình thích ứng, giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khi lùi, hỗ trợ đánh lái khẩn cấp và camera sau cảnh báo phương tiện cắt ngang.

glo-outback-premium-4.jpg

Phiên bản tiêu chuẩn dùng động cơ Boxer 2.5L, cho công suất 180 mã lực, mô-men xoắn 241 Nm, kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động bốn bánh đối xứng.

glo-outback-premium-5.jpg

Các phiên bản cao cấp:

- Outback Limited – 41.715 USD (~1,1 tỷ VNĐ): Thêm cửa sổ trời, gạt mưa tự động, mâm sơn đen, nội thất da đục lỗ, ghế trước sau có sưởi, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng, sạc không dây, GPS, âm thanh Harman Kardon.

glo-outback-premium-7.jpg

- Outback Touring – 45.395 USD (~1,2 tỷ VNĐ): Cao cấp hơn với ghế Nappa thông gió, ghế lái chỉnh điện 12 hướng, gương chống chói tích hợp HomeLink, camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay EyeSight thế hệ mới.

- Limited XT & Touring XT – từ 44.365 USD (~1,16 tỷ VNĐ): Trang bị động cơ tăng áp 2.4L, cho 260 mã lực, mô-men xoắn 375 Nm, cùng mâm 19 inch và ống xả kép.

glo-outback-premium-8.jpg

- Outback Wilderness – phiên bản địa hình: Khoảng sáng gầm tăng lên 241 mm, giảm xóc điều chỉnh điện tử, mâm 17 inch với lốp Bridgestone Dueler, cản và ốp bảo vệ riêng biệt. Nội thất StarTex, ghế sưởi, sạc không dây, âm thanh Harman Kardon. Gói cao cấp tùy chọn thêm ghế da Nappa, ghế thông gió và camera 360 độ.

null