Bộ ba SUV đô thị Kia - Hiện đại, trẻ trung và dễ tiếp cận, dẫn đầu xu hướng

(GLO)- Với thiết kế hiện đại, đậm chất thời trang cùng loạt công nghệ tiện nghi tiên tiến, ba mẫu SUV đô thị của Kia gồm Sonet, Seltos và Carens đang chinh phục người tiêu dùng Việt nhờ đa dạng phiên bản, tùy chọn màu sắc phong phú và mức giá dễ tiếp cận.

Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế "Opposites United - Sự hòa hợp của các yếu tố đối lập", bộ ba SUV thế hệ mới mang đến phong cách riêng biệt, hiện đại và trẻ trung, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kia Sonet - Lựa chọn hàng đầu cho khách hàng lần đầu mua xe

Kia Sonet là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc nhờ thiết kế nhỏ gọn, thời trang và linh hoạt, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị. Với khoang lái thân thiện, dễ điều khiển ngay cả với người mới, mẫu xe trở thành lựa chọn lý tưởng cho người dùng lần đầu, đặc biệt là phái nữ.

Sonet còn được trang bị kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây – tính năng duy nhất trong phân khúc. Bên cạnh đó, xe được trang bị phanh đĩa trước & sau, hệ thống điều khiển hành trình (Cruise Control) và giới hạn tốc độ (MSLA), hỗ trợ hiệu quả cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Kia Seltos - “Smart SUV” thể thao, đậm chất công nghệ

Kia Seltos gây ấn tượng với vẻ ngoài cân đối, mạnh mẽ và đậm chất thể thao, đồng thời vẫn đảm bảo không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi. Không gian bên trong được thiết kế như một “thế giới công nghệ” thu nhỏ với các trang bị nổi bật như: Màn hình cong Panoramic 10.25 inch; phanh tay điện tử; cửa sổ trời; làm mát ghế trước.

Seltos là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng cá tính, yêu thích công nghệ và mong muốn khẳng định phong cách riêng.

Kia Carens - SUV 7 chỗ tiện nghi, linh hoạt cho cả gia đình

Kia Carens mang đến không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc, phù hợp cho cả gia đình nhờ thiết kế thực dụng, hiện đại cùng 3 hàng ghế tiện nghi. Nội thất thông minh, linh hoạt đi kèm loạt trang bị nổi bật như: Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch; kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây; cửa sổ trời điều khiển một chạm; cổng sạc USB Type-C cho cả 3 hàng ghế; hệ thống điều hòa riêng biệt từng hàng ghế.

Đặc biệt, Carens là mẫu xe duy nhất trong phân khúc trang bị hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Bose, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho mọi hành trình.

Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8 từ Kia Việt Nam

Trong tháng 8 này, Kia Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt lên đến 50 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ, tùy theo từng phiên bản thuộc bộ ba SUV đô thị.

Ngoài ra, các mẫu xe đều được THACO AUTO bảo hành lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, mang lại sự an tâm tuyệt đối trong suốt quá trình sử dụng.

Hệ thống phân phối toàn quốc - Dịch vụ hậu mãi tiêu chuẩn toàn cầu

Với hơn 100 showroom và đại lý trên toàn quốc, cùng hệ thống dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu, Kia cam kết mang đến sự thuận tiện và chi phí bảo dưỡng hợp lý cho khách hàng, từ đó nâng cao trải nghiệm sở hữu xe trong dài hạn.

Bộ ba SUV đô thị Kia - lựa chọn lý tưởng cho người trẻ hiện đại, gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm mẫu xe có thiết kế thời thượng, tiện nghi hàng đầu, cùng mức giá dễ tiếp cận.