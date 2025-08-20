KIA Sportage 2025 - Trợ thủ công nghệ kết nối cuộc sống hiện đại

(GLO)- Không chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển, KIA Sportage 2025 được định hình như một "trợ thủ công nghệ" đắc lực, mang đến trải nghiệm sống kết nối cho người dùng Việt nhờ thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội.

Diện mạo ấn tượng cùng loạt công nghệ đột phá

Ra mắt tại thị trường Việt Nam, KIA Sportage 2025 gây chú ý mạnh mẽ với diện mạo hoàn toàn mới, đồng thời tích hợp hàng loạt công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc. Đáng chú ý là hệ thống khởi động bằng vân tay - một tính năng đột phá, vừa tăng cường tính bảo mật, vừa nâng cao sự tiện dụng cho người dùng.

Không gian nội thất nổi bật với cặp màn hình đôi 12,3 inch thiết kế tinh tế, chạy phần mềm thế hệ mới hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đặc biệt, công nghệ định vị thực tế ảo tăng cường (AR) mở ra trải nghiệm điều hướng sinh động và trực quan hơn bao giờ hết.

Tiện nghi và an toàn - Hài hòa trong từng chi tiết

Sportage 2025 được trang bị hệ thống camera 360 độ hiển thị 3D sắc nét, camera hành trình tích hợp sẵn và màn hình HUD trên bản cao cấp, mang đến cảm giác lái dễ dàng và an toàn hơn. Những cải tiến như vô lăng thiết kế mới, chìa khóa thông minh, phanh tay điện tử dạng núm xoay đều thể hiện sự tỉ mỉ trong từng chi tiết để nâng cao trải nghiệm người lái.

Hệ thống an toàn cũng là điểm mạnh đáng chú ý. Công nghệ Highway Driving Assist 2 hỗ trợ chuyển làn tự động trên cao tốc, trong khi các tính năng như giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo mất tập trung qua camera giám sát người lái, đều góp phần tạo nên một lớp bảo vệ toàn diện cho mọi hành trình. Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS) giúp Sportage trở thành một trong những mẫu SUV an toàn bậc nhất trong phân khúc.

Hiệu suất vận hành mạnh mẽ, đa dạng lựa chọn

KIA Sportage 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ, từ máy xăng tăng áp 1.6L cho công suất 177 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm kết hợp hộp số tự động 8 cấp mượt mà, đến phiên bản hybrid mạnh mẽ với tổng công suất lên đến 231 mã lực - vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Hệ dẫn động AWD trên bản Turbo giúp xe linh hoạt trên nhiều địa hình, trong khi 4 chế độ lái khác nhau cho phép người dùng dễ dàng tùy chỉnh phong cách vận hành theo từng điều kiện cụ thể.

Giá bán cạnh tranh, đa dạng phiên bản

Sportage 2025 được kỳ vọng sẽ có mức giá cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, với nhiều phiên bản từ tiêu chuẩn đến hybrid cao cấp, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng - từ người mua xe lần đầu đến những ai tìm kiếm một mẫu SUV gia đình tiện nghi và hiện đại.

Phản hồi từ người dùng và chuyên gia

Phần lớn người dùng trẻ tại Việt Nam đánh giá cao thiết kế thời thượng, không gian rộng rãi và loạt công nghệ tiện ích của Sportage 2025. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phiên bản động cơ cơ bản chưa thực sự mạnh mẽ, trong khi bản cao cấp có giá tương đối cao so với các đối thủ Nhật Bản.

Dù còn vài điểm cần hoàn thiện như màn hình giải trí đôi khi phản hồi chưa mượt, nhưng bù lại, cảm giác lái ổn định, hàng ghế sau rộng và hệ thống treo chắc chắn trên đường trường là những điểm cộng lớn. Chuyên gia trong ngành cũng đánh giá cao nền tảng khung gầm N3 và khuyến nghị KIA tiếp tục nâng cấp trang bị cao cấp cũng như dịch vụ hậu mãi để duy trì lợi thế cạnh tranh.

KIA Sportage 2025 không chỉ đơn thuần là một chiếc SUV, mà còn là một đối tác công nghệ toàn diện, mang đến trải nghiệm lái vượt trội với tiện nghi hiện đại, an toàn cao và hiệu suất đáng tin cậy. Trong bối cảnh xu hướng di chuyển thông minh ngày càng phổ biến, Sportage khẳng định vị thế là lựa chọn hàng đầu cho người dùng Việt đang tìm kiếm một chiếc xe đồng hành lý tưởng - kết nối trọn vẹn giữa công nghệ, phong cách và cuộc sống.