Lexus Sports Concept ra mắt: Hồi sinh tinh thần LFA trong hình hài siêu xe thế hệ mới

(GLO)- Lexus vừa bất ngờ trình làng mẫu Sports Concept – siêu xe ý tưởng được xem như bản xem trước của Lexus LFR, mẫu xe hiệu suất cao đang được phát triển cho tương lai.

Mang đậm dấu ấn thiết kế từ huyền thoại LFA và chiếc coupe LC500, Sports Concept là bước đi đầu tiên trong chiến lược định hình ngôn ngữ thiết kế thể thao mới của Lexus.

Dù thông số kỹ thuật chưa được tiết lộ, hãng xe Nhật xác nhận siêu xe này sử dụng động cơ V8 tăng áp kép đặt trước, dẫn động cầu sau, nhiều khả năng đi kèm hộp số kiểu rear transaxle – cấu hình tối ưu cho việc phân bổ trọng lượng, thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe thể thao hiệu năng cao.

Bên cạnh đó, Toyota được cho là cũng đang phát triển một phiên bản tương tự, nhưng không phân phối tại thị trường Mỹ. Đáng chú ý, nền tảng của Sports Concept cũng sẽ là cơ sở phát triển cho chiếc Toyota GT3 thế hệ mới – mẫu xe đua chuyên dụng trong phân khúc GT3.

Về thiết kế, Sports Concept gây ấn tượng với hàng loạt chi tiết khí động học táo bạo: hệ thống ống xả đặt ngay bên dưới cánh gió sau tạo nên dấu ấn thị giác mạnh mẽ và tăng chất "siêu xe". Hốc gió cỡ lớn phía đuôi xe gợi nhớ hình ảnh của LFA, trong khi các khe hút gió phía sau cửa sổ có thể đóng vai trò làm mát cho phanh hoặc hộp số.

Một điểm nhấn độc đáo khác là cụm đèn phanh cao tích hợp bốn quạt gió nhỏ – chi tiết cực kỳ hiếm thấy trên các mẫu xe thương mại, thể hiện rõ tham vọng sáng tạo và tinh thần tiên phong của Lexus.

Dù chưa có nội thất hoàn chỉnh, Sports Concept vẫn thu hút nhờ phong cách thiết kế sắc sảo. Đáng chú ý, toàn bộ logo trên lốp xe đã bị xóa bỏ, ngoại trừ thương hiệu Bridgestone.