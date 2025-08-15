Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Rolls-Royce Black Badge Spectre – Tuyên ngôn táo bạo cho kỷ nguyên xe điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)-Rolls-Royce Motor Cars chính thức trình làng Black Badge Spectre - mẫu xe điện mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu, đồng thời là chiếc Rolls-Royce đầu tiên được thiết kế theo phong cách Black Badge.

Biểu tượng của hiệu năng đỉnh cao

Dựa trên hàng trăm nghìn dặm dữ liệu lái thực tế từ các chủ xe Black Badge, Black Badge Spectre được phát triển để phản ánh đúng tinh thần phi chuẩn mực của giới thượng lưu.

2-rolls-royce-motor-cars.jpg

Với công suất 485 kW (659 mã lực) và mô-men xoắn 1.075 Nm, mẫu coupe siêu sang này trở thành chiếc Rolls-Royce mạnh nhất từ trước đến nay. Dưới lớp vỏ sang trọng là hai chế độ vận hành đặc biệt: Infinity Mode - Kích hoạt qua nút vô cực trên vô lăng, giúp phản hồi chân ga tức thì, tăng sự kết nối giữa người lái và chiếc xe và Spirited Mode - Lấy cảm hứng từ động cơ Merlin trên chiến đấu cơ Spitfire, cho phép xe tăng mô-men xoắn cực đại chỉ trong vài giây. Tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 4,1 giây.

3-rolls-royce-motor-cars.jpg

Hiệu suất tinh chỉnh từ dữ liệu thực tế

Rolls-Royce đã phân tích hành vi lái của khách hàng để điều chỉnh hệ truyền động, tập trung vào khả năng bứt phá nhanh - đúng với cá tính mạnh mẽ của dòng Black Badge.

4-rolls-royce-motor-cars.jpg

Khung gầm tối ưu cho người thích chinh phục

Khả năng kiểm soát của Spectre được nâng cấp toàn diện: vô lăng phản hồi chính xác hơn, hệ thống giảm chấn mới giúp xe ổn định khi vào cua hoặc tăng tốc đột ngột, nhưng vẫn giữ trọn cảm giác “Magic Carpet Ride” trứ danh.

5-rolls-royce-motor-cars.jpg

Thiết kế đậm chất Black Badge

Spectre ra mắt toàn cầu với màu Vapour Violet - sắc đen ánh tím lấy cảm hứng từ văn hóa club những năm 80-90, kết hợp nắp capo Iced Black tương phản mạnh mẽ. Khách hàng có thể cá nhân hóa với hơn 44.000 màu sơn hoặc phối màu độc quyền Bespoke.

Xe được trang bị bộ mâm nhôm rèn 23 inch hoàn toàn mới và các chi tiết mạ tối bóng như biểu tượng Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt Pantheon hay tay nắm cửa, tạo nên diện mạo huyền bí và khác biệt.

9-rolls-royce-motor-cars.jpg

Chiếu sáng ấn tượng - Chạm đến cảm xúc

Lưới tản nhiệt phát sáng đặc trưng của Spectre nay có thể tùy chỉnh nền màu, kết hợp nội thất trang bị bậc cửa phát sáng, tạo nên không gian ánh sáng đồng bộ, cao cấp.

Không gian nội thất: đậm cá tính và phi truyền thống

7-rolls-royce-motor-cars.jpg

Khoang lái nổi bật với bảng điều khiển Illuminated Fascia gồm hơn 5.500 “ngôi sao”, xếp thành biểu tượng Spirit of Ecstasy và vô cực - đại diện cho năng lượng không giới hạn.

8-rolls-royce-motor-cars.jpg

Các chi tiết ốp nội thất được chế tác từ sợi carbon pha kim loại quý, phủ 6 lớp sơn bóng, thủ công đánh bóng như một tác phẩm điêu khắc. Biểu tượng “vô cực” cũng xuất hiện ở phần giữa hai ghế sau, khẳng định sự độc bản của Spectre.

Giao diện kỹ thuật số cá nhân hóa

6-rolls-royce-motor-cars.jpg

Màn hình kỹ thuật số có thể tùy chỉnh với 5 phối màu hiện đại, vận hành trên nền tảng SPIRIT - hệ điều hành số của Rolls-Royce, hỗ trợ sạc điện, định vị và kết nối với cộng đồng riêng tư Whispers.

Tuyên ngôn của người dám khác biệt

10-rolls-royce-motor-cars.jpg

Black Badge Spectre không chỉ là chiếc Rolls-Royce mạnh nhất – mà còn là biểu tượng cho tinh thần tiên phong, dám phá vỡ khuôn mẫu. Mỗi chi tiết đều được cá nhân hóa theo phong cách của những khách hàng không chấp nhận giới hạn.

Spectre hiện đã có mặt tại các đại lý Rolls-Royce tại Úc, với giá khởi điểm từ 932.400 AUD (khoảng 15,9 tỷ VNĐ), tùy cấu hình cá nhân hóa.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu Territory Hybrid 2026 tại khu vực Đông Nam Á, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của dòng xe này. Mẫu SUV hạng C lai điện được định vị là lựa chọn mới cho người dùng đề cao hiệu suất và công nghệ, với giá khởi điểm từ 645 triệu VNĐ (tương đương 1.399.000 PHP).

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mặc dù cấu hình xe cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ chính thức, song theo các chuyên gia, Lynk & Co 08 sẽ tiếp tục là mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế. Hiện các đại lý trong nước đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe này, dự kiến giao xe vào quý IV-2025 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

null