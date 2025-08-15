Rolls-Royce Black Badge Spectre – Tuyên ngôn táo bạo cho kỷ nguyên xe điện

(GLO)-Rolls-Royce Motor Cars chính thức trình làng Black Badge Spectre - mẫu xe điện mạnh mẽ nhất trong lịch sử thương hiệu, đồng thời là chiếc Rolls-Royce đầu tiên được thiết kế theo phong cách Black Badge.

Biểu tượng của hiệu năng đỉnh cao

Dựa trên hàng trăm nghìn dặm dữ liệu lái thực tế từ các chủ xe Black Badge, Black Badge Spectre được phát triển để phản ánh đúng tinh thần phi chuẩn mực của giới thượng lưu.

Với công suất 485 kW (659 mã lực) và mô-men xoắn 1.075 Nm, mẫu coupe siêu sang này trở thành chiếc Rolls-Royce mạnh nhất từ trước đến nay. Dưới lớp vỏ sang trọng là hai chế độ vận hành đặc biệt: Infinity Mode - Kích hoạt qua nút vô cực trên vô lăng, giúp phản hồi chân ga tức thì, tăng sự kết nối giữa người lái và chiếc xe và Spirited Mode - Lấy cảm hứng từ động cơ Merlin trên chiến đấu cơ Spitfire, cho phép xe tăng mô-men xoắn cực đại chỉ trong vài giây. Tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 4,1 giây.

Hiệu suất tinh chỉnh từ dữ liệu thực tế

Rolls-Royce đã phân tích hành vi lái của khách hàng để điều chỉnh hệ truyền động, tập trung vào khả năng bứt phá nhanh - đúng với cá tính mạnh mẽ của dòng Black Badge.

Khung gầm tối ưu cho người thích chinh phục

Khả năng kiểm soát của Spectre được nâng cấp toàn diện: vô lăng phản hồi chính xác hơn, hệ thống giảm chấn mới giúp xe ổn định khi vào cua hoặc tăng tốc đột ngột, nhưng vẫn giữ trọn cảm giác “Magic Carpet Ride” trứ danh.

Thiết kế đậm chất Black Badge

Spectre ra mắt toàn cầu với màu Vapour Violet - sắc đen ánh tím lấy cảm hứng từ văn hóa club những năm 80-90, kết hợp nắp capo Iced Black tương phản mạnh mẽ. Khách hàng có thể cá nhân hóa với hơn 44.000 màu sơn hoặc phối màu độc quyền Bespoke.

Xe được trang bị bộ mâm nhôm rèn 23 inch hoàn toàn mới và các chi tiết mạ tối bóng như biểu tượng Spirit of Ecstasy, lưới tản nhiệt Pantheon hay tay nắm cửa, tạo nên diện mạo huyền bí và khác biệt.

Chiếu sáng ấn tượng - Chạm đến cảm xúc

Lưới tản nhiệt phát sáng đặc trưng của Spectre nay có thể tùy chỉnh nền màu, kết hợp nội thất trang bị bậc cửa phát sáng, tạo nên không gian ánh sáng đồng bộ, cao cấp.

Không gian nội thất: đậm cá tính và phi truyền thống

Khoang lái nổi bật với bảng điều khiển Illuminated Fascia gồm hơn 5.500 “ngôi sao”, xếp thành biểu tượng Spirit of Ecstasy và vô cực - đại diện cho năng lượng không giới hạn.

Các chi tiết ốp nội thất được chế tác từ sợi carbon pha kim loại quý, phủ 6 lớp sơn bóng, thủ công đánh bóng như một tác phẩm điêu khắc. Biểu tượng “vô cực” cũng xuất hiện ở phần giữa hai ghế sau, khẳng định sự độc bản của Spectre.

Giao diện kỹ thuật số cá nhân hóa

Màn hình kỹ thuật số có thể tùy chỉnh với 5 phối màu hiện đại, vận hành trên nền tảng SPIRIT - hệ điều hành số của Rolls-Royce, hỗ trợ sạc điện, định vị và kết nối với cộng đồng riêng tư Whispers.

Tuyên ngôn của người dám khác biệt

Black Badge Spectre không chỉ là chiếc Rolls-Royce mạnh nhất – mà còn là biểu tượng cho tinh thần tiên phong, dám phá vỡ khuôn mẫu. Mỗi chi tiết đều được cá nhân hóa theo phong cách của những khách hàng không chấp nhận giới hạn.

Spectre hiện đã có mặt tại các đại lý Rolls-Royce tại Úc, với giá khởi điểm từ 932.400 AUD (khoảng 15,9 tỷ VNĐ), tùy cấu hình cá nhân hóa.