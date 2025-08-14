Danh mục
Hyundai Tucson thế hệ mới lộ diện khi chạy thử, hé lộ thiết kế hoàn toàn lột xác

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)-Mới đây, Hyundai Tucson thế hệ thứ năm - nguyên mẫu của mẫu SUV đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Đức, thu hút sự chú ý nhờ phong cách thiết kế mới mẻ và táo bạo.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy Tucson mới sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, cứng cáp và thể thao hơn đáng kể so với phiên bản hiện tại. Dù được che chắn khá kỹ lưỡng, nhưng hình dáng tổng thể cho thấy Hyundai đã từ bỏ hoàn toàn ngôn ngữ thiết kế cũ, hướng tới một phong cách mới hiện đại và khác biệt. Điểm quen thuộc duy nhất được giữ lại là cụm đèn pha đặt thấp ở khu vực cản trước.

glo-hyundai-tucson-2.jpg

Trong cuộc trao đổi với Auto Express, ông Simon Loasby – Giám đốc thiết kế ngoại thất của Hyundai – chia sẻ rằng: “Nghệ thuật của Thép” (Art of Steel) sẽ là ngôn ngữ thiết kế tiếp theo của chúng tôi. Bạn sẽ bắt đầu thấy điều đó trên nhiều mẫu xe mới trong tương lai. Chúng tôi đang bước vào hai năm đầy bận rộn với hàng loạt sản phẩm mới sắp ra mắt.”

glo-hyundai-tucson-11.jpg

Ngoài thiết kế, nội thất của Tucson mới cũng sẽ có nhiều thay đổi đáng chú ý. Theo giới thạo tin, xe nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống giải trí mới mang tên Pleos, dự kiến ra mắt vào năm 2026 và áp dụng cho hơn 20 triệu xe vào năm 2030.

glo-hyundai-tucson-4.jpg

Chia sẻ thêm về triết lý thiết kế nội thất, ông Loasby cho biết: “Không gian bên trong xe sẽ trở nên yên bình và thoải mái hơn, thay vì trở thành một lễ hội công nghệ.” Điều này cho thấy Hyundai hướng tới việc kết hợp giữa các nút bấm vật lý và giao diện thân thiện với người dùng nhằm hạn chế sự phân tâm – khác với một số đối thủ như Mazda CX-5 mới, vốn đã loại bỏ nhiều phím bấm vật lý để chuyển sang hoàn toàn cảm ứng.

glo-hyundai-tucson-5.jpg

Về hệ truyền động, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức. Tuy nhiên, Tucson thế hệ hiện tại tại thị trường Úc đang cung cấp các tùy chọn động cơ xăng và hybrid. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192Nm. Ngoài ra còn có tùy chọn động cơ tăng áp 1.6L với công suất 177 mã lực/264Nm. Bản hybrid kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 230 mã lực và mô-men xoắn 367Nm.

glo-hyundai-tucson-6.jpg

Theo kế hoạch, Hyundai Tucson 2026 sẽ chính thức ra mắt vào quý III/2026, cùng thời điểm với Elantra thế hệ mới. Với thiết kế lấy cảm hứng từ xe ý tưởng, nội thất hiện đại và công nghệ điện hóa, Tucson mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc SUV cỡ nhỏ trên thị trường toàn cầu.

glo-hyundai-tucson-9.jpg
