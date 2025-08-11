Geely Monjaro - Mẫu SUV Trung Quốc hơn 1 tỷ đồng có gì để thuyết phục người Việt?

(GLO)-Trong bối cảnh Santa Fe đang chững lại về doanh số, còn Sorento chưa ra mắt bản mới, đây có thể là thời điểm thích hợp để Monjaro tạo bước đột phá trong phân khúc SUV khung gầm liền khối tầm giá hơn 1 tỷ đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng đổ bộ ngày càng mạnh mẽ từ các thương hiệu xe Trung Quốc. Không chỉ dừng lại ở các phân khúc phổ thông, những hãng xe này giờ đây đã bắt đầu "lấn sân" sang nhóm xe cao cấp với mức giá lên tới cả tỷ đồng - điều từng hiếm thấy trước đây. Trong số đó, Geely Monjaro là cái tên nổi bật, khi có giá niêm yết từ 1,099 tỷ đến 1,199 tỷ đồng.

Monjaro được trang bị gói an toàn chủ động ADAS đầy đủ gồm: phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, nhận diện biển báo, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đặc biệt, hệ thống camera 360 tích hợp quan sát gầm xe là điểm nổi bật, hỗ trợ đắc lực khi lùi hoặc vượt địa hình.

Về động lực, Monjaro sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, công suất 238 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp Aisin và hệ dẫn động AWD. So với đối thủ: CR-V (188 mã lực), Sorento (177 mã lực), Monjaro có phần vượt trội, dù vẫn thấp hơn Santa Fe (281 mã lực).

Monjaro có 7 chế độ vận hành: Thông minh, Tiết kiệm, Êm ái, Thể thao, Đường tuyết, Địa hình, Cát. Trong hành trình dài, chỉ 4 chế độ đầu tiên được dùng thường xuyên. Khác biệt giữa các chế độ thể hiện rõ qua phản hồi vô-lăng, cách xe chuyển số và độ cứng hệ thống treo.

Ngoại hình Monjaro có nét gợi liên tưởng tới các thương hiệu lớn: lưới tản nhiệt mang phong cách Volvo (cũng do Geely sở hữu), đèn hậu kéo dài như Audi, mâm 20 inch đi kèm lốp mỏng 245/45R20, tổng thể cơ bắp và hiện đại.

Không gian nội thất nổi bật với 3 màn hình 12,3 inch trải dài trên táp-lô – thiết kế thường thấy ở các mẫu Porsche hoặc Audi mới. Cần số nhỏ gọn, phong cách Volvo, góp phần tạo cảm giác cao cấp. Tuy nhiên, do tích hợp quá nhiều tính năng vào màn hình cảm ứng, những thao tác cơ bản như chỉnh nhiệt độ hay quạt gió đôi khi mất thời gian hơn.

Về tiện nghi, Monjaro thật sự gây ấn tượng với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát, massage, âm thanh 12 loa Infinity, điều hòa tự động 3 vùng; cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều khiển giọng nói 4 vùng

Với kích thước 4.770 x 1.895 x 1.689 mm, chiều dài cơ sở 2.845 mm, Monjaro đạt chuẩn phân khúc D. Tuy nhiên, thay vì cấu hình 7 chỗ, xe chỉ bố trí 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi, nhờ vậy mang lại không gian rộng rãi vượt trội, đặc biệt ở hàng ghế thứ 2 - sàn phẳng, lưng ghế ngả sâu bằng nút bấm điện.

Cách âm cũng là một điểm cộng. Monjaro dùng kính lái 2 lớp, giúp giảm tiếng gió và tiếng động từ môi trường. Tuy nhiên, tiếng ồn từ mặt đường vẫn lọt vào khi đi qua địa hình xấu, do dùng lốp mỏng.

Xét về thông số và trải nghiệm thực tế, Geely Monjaro tỏ ra vượt trội so với các đối thủ Nhật – Hàn về trang bị công nghệ và tiện nghi trong cùng tầm giá. Đây cũng là chiến lược quen thuộc của xe Trung Quốc: lấy cấu hình vượt trội và giá cạnh tranh để bù đắp rào cản thương hiệu.