Chiếc Ferrari 812 GTS mui trần thứ hai xuất hiện tại Việt Nam

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)-Theo thông tin từ giới kinh doanh xe sang, chiếc Ferrari 812 GTS này đang được chào bán với mức giá khoảng 950.000 USD, tương đương hơn 24,9 tỷ đồng.

Một chiếc Ferrari 812 GTS mui trần vừa được bắt gặp lăn bánh trên đường phố Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của chiếc thứ hai thuộc dòng siêu xe này tại thị trường trong nước. Điểm đáng chú ý là xe đã được gắn biển số đăng ký hợp lệ, dù hiện chưa có chủ sở hữu chính thức.

glo-5-1382025.jpg

Theo thông tin từ giới kinh doanh xe sang, chiếc Ferrari 812 GTS này đang được chào bán với mức giá khoảng 950.000 USD, tương đương hơn 24,9 tỷ đồng. Việc đăng ký biển số trước được cho là nhằm phục vụ mục đích trưng bày hoặc hỗ trợ khách hàng trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định sở hữu.

ferrari-812-gts-1-18-mr-5-scaled.jpg

Chiếc 812 GTS thứ hai này sở hữu ngoại thất màu đỏ Rosso Magma tương tự chiếc đầu tiên từng về nước, nhưng có một số khác biệt về chi tiết. Điểm nhấn là cùm phanh sơn bạc thay vì vàng, đi kèm gói trang bị sợi carbon ở ốp cản trước – sau và nắp che logo bánh xe. Xe còn được phối thêm nhiều chi tiết sơn đen, mang đến diện mạo thể thao và cá tính hơn.

ferrari-812-gts-68086e00a0b68.jpg

Ferrari 812 GTS được trang bị mui cứng có thể đóng/mở điện hoàn toàn trong 14 giây, hoạt động ở tốc độ dưới 45 km/h. Khi đóng mui, xe mang kiểu dáng coupe truyền thống; khi mở mui, người lái có thể tận hưởng cảm giác lái thể thao trong không gian mở.

glo-9-1382025.jpg

Nội thất xe được bọc da Alcantara màu đen Nero, kết hợp các điểm nhấn màu đỏ Rosso và màn hình phụ 10,2 inch dành cho hành khách phía trước.

static-imagesvnncdnnet-vps-ima.jpg

Cung cấp sức mạnh cho Ferrari 812 GTS là khối động cơ V12 dung tích 6.5L, sản sinh công suất 789 mã lực và mô-men xoắn cực đại 718 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 2,9 giây, đạt 200 km/h sau 8,3 giây, với vận tốc tối đa lên tới 340 km/h.

2021-ferrari-812-gts.jpg
