Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

(GLO)- Geely Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8/2025 dành cho ba mẫu xe nổi bật: Geely Coolray, Monjaro và EX5. Đây là động thái đón đầu mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.

Coolray – SUV đô thị giảm 50% lệ phí trước bạ

Geely Coolray tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị nhờ thiết kế thể thao, công nghệ hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8 này, khách hàng mua Coolray sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi lên đến 38 triệu đồng tùy theo khu vực đăng ký.

EX5 – Xe điện kèm trọn bộ sạc, lắp đặt tận nơi

Theo xu hướng chuyển dịch sang xe điện, Geely EX5 – mẫu SUV thuần điện của hãng – cũng được áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt. Khách hàng mua EX5 trong tháng 8 sẽ nhận ngay bộ quà tặng sạc đầy đủ gồm: Bộ sạc cầm tay 2.2kW tiện lợi, dễ mang theo và sạc tại nhà 7kW, bao gồm toàn bộ chi phí lắp đặt tận nơi. Chính sách này giúp người dùng an tâm hơn khi chuyển sang sử dụng xe điện, từ khâu sạc pin đến trải nghiệm vận hành hàng ngày.

Monjaro – SUV hạng D giảm trực tiếp tới 100 triệu đồng

Monjaro – mẫu SUV cao cấp thuộc phân khúc D của Geely – tiếp tục thu hút sự chú ý với thiết kế sang trọng, trang bị công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành vượt trội. Đặc biệt, trong tháng 8, Geely ưu đãi giảm giá trực tiếp lên đến 100 triệu đồng, tạo cơ hội sở hữu xe đẳng cấp với mức chi phí hợp lý.

Hệ thống đại lý mở rộng nhanh chóng

Không chỉ tập trung vào ưu đãi sản phẩm, Geely Việt Nam cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối. Tính đến tháng 8/2025, thương hiệu này đã có 24 đại lý chính hãng trên toàn quốc, trong đó có 7 đại lý mới khai trương trong tháng 7. Tất cả các đại lý đều do Tasco Auto đầu tư và vận hành, đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng bộ, mang đến sự yên tâm tối đa cho khách hàng trên mọi hành trình.