Những trang bị an toàn giúp phụ nữ tự tin hơn khi lái xe

(GLO)- Theo các chuyên gia, trang bị an toàn dành cho phụ nữ nên tập trung vào ba yếu tố: tăng khả năng quan sát, giảm thao tác điều khiển phức tạp và nâng cao khả năng phòng tránh va chạm chủ động.

Ngày càng nhiều phụ nữ lựa chọn cầm lái để chủ động hơn trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, môi trường giao thông đô thị với mật độ cao, nhiều tình huống bất ngờ khiến việc lái xe trở nên áp lực. Nắm bắt điều này, các hãng xe đã tích hợp nhiều công nghệ an toàn nhằm hỗ trợ người lái - đặc biệt là phụ nữ - cảm thấy an tâm và tự tin hơn sau tay lái.

Hỗ trợ quan sát - “Đôi mắt thứ hai” của người lái

Không gian đô thị chật hẹp và đông đúc khiến việc quan sát trở thành yếu tố then chốt. Những công nghệ sau sẽ là “trợ thủ đắc lực” cho phụ nữ khi điều khiển xe: Camera 360 độ sẽ hiển thị toàn cảnh xung quanh xe, hỗ trợ đỗ xe dễ dàng và tránh va chạm với vật cản thấp. Cảm biến trước/sau sẽ cảnh báo khi xe tiến hoặc lùi gần vật cản, hữu ích khi di chuyển trong không gian hẹp. Cảnh báo điểm mù (BSD) sẽ thông báo khi có phương tiện ở vùng khuất tầm nhìn, tăng độ an toàn khi chuyển làn và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) sẽ giúp người lái phát hiện người hoặc xe cắt ngang phía sau, rất cần thiết khi lùi xe từ hẻm hoặc bãi đỗ.

Giảm thao tác - Giúp điều khiển dễ dàng hơn

Việc xử lý tình huống trong không gian chật hẹp hay địa hình phức tạp thường khiến nhiều phụ nữ ngại cầm lái. Một số công nghệ giúp giảm áp lực và tăng tính tiện lợi như: Hỗ trợ đỗ xe tự động (APA) - Xe tự đánh lái vào chỗ đỗ, người lái chỉ cần điều chỉnh chân ga và phanh. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) - Ngăn xe trôi khi dừng ở dốc, hỗ trợ đắc lực khi vào/ra hầm hoặc dừng chờ đèn đỏ trên dốc. Cân bằng điện tử (ESP) - Giúp xe giữ ổn định khi vào cua hoặc chuyển hướng gấp. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) - Duy trì khả năng điều khiển khi phanh gấp, giúp tránh chướng ngại vật hiệu quả hơn.

Phòng tránh va chạm chủ động - “Lá chắn an toàn” cho người lái

Các hệ thống an toàn chủ động hiện nay không chỉ xuất hiện trên xe cao cấp mà còn dần phổ cập ở các dòng xe phổ thông. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tai nạn: Phanh tự động khẩn cấp (AEB) - Tự động phanh nếu phát hiện nguy cơ va chạm, đặc biệt khi người lái phản ứng chậm. Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) - Giúp xe không bị lệch khỏi làn đường, tăng an toàn khi lái đường dài. Điều khiển hành trình thích ứng (ACC) - Duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài hoặc cao tốc.

Lựa chọn thông minh cho phụ nữ lái xe đô thị

Đối với chị em thường xuyên di chuyển trong thành phố, nên ưu tiên những mẫu xe trang bị camera 360 độ, cảm biến trước/sau, cảnh báo điểm mù, HSA, ESP và ABS – nhóm tính năng cơ bản nhưng mang lại sự an tâm rõ rệt.

Nếu ngân sách cho phép, nên lựa chọn xe có gói an toàn chủ động gồm AEB, hỗ trợ giữ làn và đỗ xe tự động. Những công nghệ này không chỉ giúp việc lái xe nhẹ nhàng hơn mà còn chủ động bảo vệ người lái và hành khách.

Xu hướng chung của thị trường

Thực tế, nhiều mẫu xe hạng B và C hiện đã được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Điều này cho thấy các hãng xe đang ngày càng quan tâm hơn đến nhu cầu của khách hàng nữ – nhóm người dùng đang ngày càng tăng cả về số lượng và sức ảnh hưởng đến quyết định mua xe.

Giữa bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, lựa chọn một chiếc xe phù hợp, được trang bị đầy đủ công nghệ hỗ trợ không chỉ giúp chị em tự tin hơn mỗi khi cầm lái, mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho chính họ và gia đình trên mọi hành trình.