Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Toyota bZ4X Minorchange 2025 ra mắt tại Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Toyota chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV điện bZ4X Minorchange 2025 tại Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa khu vực.

Mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tham gia chương trình hỗ trợ EV 3.5 của chính phủ Thái Lan. Theo đó, bZ4X được hưởng thuế nhập khẩu 0% và hỗ trợ trực tiếp 75.000 baht (~48 triệu VNĐ). Đổi lại, Toyota cam kết sản xuất xe bán tải điện tại Thái Lan từ cuối năm 2025, nhằm mở rộng danh mục xe điện trong khu vực.

glo-10925-7.jpg

Toyota cho biết, giá bán chính thức của bZ4X Minorchange 2025 sẽ được công bố vào tháng 10/2025. Mức giá dự kiến khoảng 1,5 triệu baht (1,23 tỷ VNĐ) cho bản Long Range FWD và 1,6 triệu baht (1,31 tỷ VNĐ) cho bản Long Range AWD.

glo-10925-8.jpg

bZ4X Minorchange 2025 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.650 mm, trục cơ sở 2.850 mm.

glo-10925-9.jpg

So với đối thủ Hyundai Ioniq 5 hay Tesla Model Y, Toyota bZ4X giữ phong cách thiết kế trung tính và thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha LED mảnh và dải định vị sắc nét. Hốc gió trước được thiết kế lại giúp cải thiện tính khí động học.

glo-10925-10.jpg

Thân xe có những đường dập nổi chạy dọc, tạo dáng vẻ chắc chắn và năng động. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn kết hợp cùng ốp nhựa đen ở vòm bánh mang lại sự khỏe khoắn. Phần đuôi được thiết kế gọn gàng với dải đèn hậu LED kéo dài, nối liền hai bên.

glo-10925-11.jpg

Về nội thất, khoang lái của bZ4X được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: ghế da chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ vị trí; điều hòa tự động hai vùng có lọc bụi PM2.5 và công nghệ Nanoe; cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất 64 màu, sạc không dây kép và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

glo-10925-12.jpg

Bản AWD còn được bổ sung dàn âm thanh JBL 9 loa, mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp.

Xe được phát triển trên nền tảng e-TNGA, khung gầm dành riêng cho xe điện của Toyota. Cung cấp sức mạnh cho bZ4X Minorchange 2025 là hai tùy chọn động cơ. Bản Long Range FWD được trang bị một mô-tơ điện cho công suất 224 mã lực. Mô tơ kết hợp cùng bộ pin lithium-ion có dung lượng 73,1 kWh, dẫn động cầu trước giúp xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 7,4 giây. Bản này có phạm vi hoạt động đạt 600 km theo chuẩn NEDC hoặc 525 km theo WLTP.

glo-10925-13.jpg

Bản Long Range AWD được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tổng 343 mã lực. Động cơ đi cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian giúp xe có thể tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 5,1 giây và đạt quãng đường tối đa 570 km (NEDC) hoặc 481 km (WLTP).

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kW, có thể nạp từ 10% đến 80% dung lượng pin trong 28 phút.

Về trang bị an toàn, Toyota bZ4X Minorchange 2025 sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái như: phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe thông minh; camera toàn cảnh 360 độ, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 8 túi khí.

glo-10925-14.jpg

Ngay từ khi mở đặt cọc vào cuối tháng 8, sức hút của Toyota bZ4X Minorchange 2025 đã được thể hiện rõ rệt. Chỉ sau hơn hai tuần, hãng đã nhận về 1.331 đơn đặt trước. Toyota đặt mục tiêu bàn giao trước 2.000 xe trong đợt đầu tiên, đồng thời hướng đến doanh số 6.000 xe ngay trong năm đầu, tức trung bình 500 xe mỗi tháng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

null