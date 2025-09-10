Toyota bZ4X Minorchange 2025 ra mắt tại Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

(GLO)- Toyota chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu SUV điện bZ4X Minorchange 2025 tại Đông Nam Á, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược điện hóa khu vực.

Mẫu xe này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, tham gia chương trình hỗ trợ EV 3.5 của chính phủ Thái Lan. Theo đó, bZ4X được hưởng thuế nhập khẩu 0% và hỗ trợ trực tiếp 75.000 baht (~48 triệu VNĐ). Đổi lại, Toyota cam kết sản xuất xe bán tải điện tại Thái Lan từ cuối năm 2025, nhằm mở rộng danh mục xe điện trong khu vực.

Toyota cho biết, giá bán chính thức của bZ4X Minorchange 2025 sẽ được công bố vào tháng 10/2025. Mức giá dự kiến khoảng 1,5 triệu baht (1,23 tỷ VNĐ) cho bản Long Range FWD và 1,6 triệu baht (1,31 tỷ VNĐ) cho bản Long Range AWD.

bZ4X Minorchange 2025 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.650 mm, trục cơ sở 2.850 mm.

So với đối thủ Hyundai Ioniq 5 hay Tesla Model Y, Toyota bZ4X giữ phong cách thiết kế trung tính và thực dụng. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kín đặc trưng của xe điện, kết hợp cụm đèn pha LED mảnh và dải định vị sắc nét. Hốc gió trước được thiết kế lại giúp cải thiện tính khí động học.

Thân xe có những đường dập nổi chạy dọc, tạo dáng vẻ chắc chắn và năng động. Bộ mâm hợp kim đa chấu kích thước lớn kết hợp cùng ốp nhựa đen ở vòm bánh mang lại sự khỏe khoắn. Phần đuôi được thiết kế gọn gàng với dải đèn hậu LED kéo dài, nối liền hai bên.

Về nội thất, khoang lái của bZ4X được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: ghế da chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ vị trí; điều hòa tự động hai vùng có lọc bụi PM2.5 và công nghệ Nanoe; cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch; màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Xe còn có cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất 64 màu, sạc không dây kép và gương chiếu hậu kỹ thuật số.

Bản AWD còn được bổ sung dàn âm thanh JBL 9 loa, mang lại trải nghiệm giải trí cao cấp.

Xe được phát triển trên nền tảng e-TNGA, khung gầm dành riêng cho xe điện của Toyota. Cung cấp sức mạnh cho bZ4X Minorchange 2025 là hai tùy chọn động cơ. Bản Long Range FWD được trang bị một mô-tơ điện cho công suất 224 mã lực. Mô tơ kết hợp cùng bộ pin lithium-ion có dung lượng 73,1 kWh, dẫn động cầu trước giúp xe có thể tăng tốc 0–100 km/h trong 7,4 giây. Bản này có phạm vi hoạt động đạt 600 km theo chuẩn NEDC hoặc 525 km theo WLTP.

Bản Long Range AWD được trang bị hai mô-tơ điện cho công suất tổng 343 mã lực. Động cơ đi cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian giúp xe có thể tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 5,1 giây và đạt quãng đường tối đa 570 km (NEDC) hoặc 481 km (WLTP).

Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 150 kW, có thể nạp từ 10% đến 80% dung lượng pin trong 28 phút.

Về trang bị an toàn, Toyota bZ4X Minorchange 2025 sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái như: phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe thông minh; camera toàn cảnh 360 độ, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 8 túi khí.

Ngay từ khi mở đặt cọc vào cuối tháng 8, sức hút của Toyota bZ4X Minorchange 2025 đã được thể hiện rõ rệt. Chỉ sau hơn hai tuần, hãng đã nhận về 1.331 đơn đặt trước. Toyota đặt mục tiêu bàn giao trước 2.000 xe trong đợt đầu tiên, đồng thời hướng đến doanh số 6.000 xe ngay trong năm đầu, tức trung bình 500 xe mỗi tháng.