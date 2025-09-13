KIA Morning trở lại với thiết kế mới, giá hơn 300 triệu đồng

(GLO)- KIA Morning, 'vua doanh số' một thời, chuẩn bị tái xuất tại Việt Nam với phiên bản mới, thiết kế hiện đại và giá bán hấp dẫn trên 300 triệu.

Theo những hé lộ gần đây từ hãng KIA, chiếc hatchback đô thị này sẽ ra mắt thị trường ngay trong tháng 9/2025, với thiết kế lột xác và mức giá dự kiến từ hơn 300 triệu đồng.

KIA Morning sắp có phiên bản đời mới tại Việt Nam.

Diện mạo mới táo bạo, hiện đại hơn bao giờ hết

Trên fanpage chính thức, KIA Việt Nam đã chia sẻ hình ảnh nhá hàng phiên bản mới của Morning, cùng với Sorento. Dù hình ảnh không tiết lộ quá nhiều, nhưng có thể thấy rõ sự thay đổi mạnh mẽ trong thiết kế của Morning. Mẫu xe mới mang đậm ngôn ngữ thiết kế mới nhất của KIA, có nhiều điểm tương đồng với dòng Carnival hiện tại.

KIA Morning phiên bản GT-Line thế hệ mới

Thiết kế mới của Morning nổi bật với những đường ngang cứng cáp kết hợp cùng các nét dọc tạo thành các khối vuông rõ rệt, giúp xe trông bề thế, khỏe khoắn hơn so với vẻ ngoài nhỏ gọn trước đây. Những đường nét sắc sảo, gọn gàng cũng mang lại diện mạo hiện đại, cá tính - điều vốn chưa từng xuất hiện rõ ràng ở các thế hệ trước.

Doanh số “chạm đáy”, Morning cần cú hích mới

Từng là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc, với hàng chục nghìn xe bán ra mỗi năm, KIA Morning hiện đang gặp khó trước làn sóng xe gầm cao giá rẻ ngày càng phổ biến. Trong năm 2024, chỉ có 771 xe Morning được bán ra tại Việt Nam - một con số khá khiêm tốn so với thời kỳ đỉnh cao. Thậm chí trong tháng 5/2025, mẫu xe này chỉ đạt 4 xe bán ra - mức thấp kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây.

Nội thất KIA Morning đời mới.

Hiện tại, KIA chỉ còn phân phối 2 phiên bản của Morning là MT (giá 349 triệu đồng) và X-Line (giá 424 triệu đồng), trong khi trước đó từng có tới 5 phiên bản. Rõ ràng, phiên bản mới của Morning được kỳ vọng sẽ trở thành "cú hích" cần thiết để giúp mẫu xe này lấy lại sức hút trên thị trường.

Trang bị và động cơ: Không thay đổi nhiều so với trước

Theo thông tin từ thị trường quốc tế, KIA Morning thế hệ mới vẫn sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh 1.2L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Xe vẫn trang bị hệ dẫn động cầu trước, hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp - tương tự như các phiên bản đang bán tại Việt Nam.

Đèn pha trên phiên bản GT-Line.

Đáng chú ý, phiên bản mới tại thị trường nước ngoài còn có thêm biến thể GT-Line với thiết kế thể thao hơn và nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại như: phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn… Tuy chưa rõ phiên bản bán tại Việt Nam có được trang bị các tính năng này hay không, nhưng nếu có, đây sẽ là điểm cộng lớn giúp Morning cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.

Chờ đợi cú lội ngược dòng ngoạn mục

Trong bối cảnh thị trường xe hạng A ngày càng thu hẹp, việc KIA Morning sắp ra mắt phiên bản mới cho thấy quyết tâm "phản công" của KIA Việt Nam để giữ vững thị phần. Nếu mức giá từ hơn 300 triệu đồng được giữ vững cùng với thiết kế và trang bị hấp dẫn, Morning hoàn toàn có cơ hội tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục.

KIA Morning phiên bản GT-Line thế hệ mới tại thị trường nước ngoài.

Hiện tại, KIA Việt Nam vẫn chưa công bố chính thức về ngày ra mắt, mức giá cụ thể hay các cấu hình chi tiết của mẫu Morning mới. Tuy nhiên, với những gì đã được hé lộ, người tiêu dùng hoàn toàn có lý do để kỳ vọng vào sự trở lại đầy ấn tượng của một cái tên từng làm mưa làm gió trên thị trường.