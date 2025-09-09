Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

(GLO)- Bước vào tháng cuối của quý III, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu sedan và MPV phổ thông được áp dụng các chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ - một động thái nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh số giai đoạn cuối năm.

Mitsubishi

Tháng 9 này, Mitsubishi triển khai nhiều gói hỗ trợ tài chính đáng chú ý cho khách hàng mua xe. Cụ thể, Xforce bản GLX được miễn toàn bộ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Các bản Ultimate và Premium ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu tối đa 21 triệu đồng.

Xpander - mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ đi kèm một năm bảo hiểm vật chất và camera 360 hoặc camera lùi cho hai bản AT và AT Premium. Phiên bản MT sản xuất 2024 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu trị giá 15 triệu đồng và camera lùi. Trong khi đó, Xpander Cross có tổng ưu đãi khoảng 75 triệu đồng, bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu và camera 360.

Khách mua bán tải Triton được hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 56 triệu đồng) và phiếu quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Riêng bản GLX được bổ sung thêm gói vay lãi suất ưu đãi 6% cố định trong hai năm. Với sedan hạng B, Attrage cũng được ưu đãi 100% phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu và phụ kiện tùy theo từng phiên bản.

Honda

Khách mua mẫu Honda City trong tháng 9 được ưu đãi 100% phí trước bạ, tương đương mức giảm tiền mặt từ 50 đến 57 triệu đồng, tùy phiên bản.

Khách mua Honda Civic e:HEV RS bản sản xuất năm 2024 cũng đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Nhờ vậy, giá bán thực tế của xe nay chỉ còn khoảng 900 triệu đồng.

Toyota

Dù bán khá chạy tại Việt Nam, mẫu xe Vios cũng đang được Toyota ưu đãi 100% phí trước bạ đối với 3 phiên bản MT, G-CVT và E-CVT. Giá bán thực tế của xe giờ đây dao động từ 477 - 491 triệu đồng.

Ở phân khúc MPV, Avanza Premio và Veloz Cross cũng được áp dụng chương trình tương tự, kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Tổng giá trị hỗ trợ dao động 64,7 - 69,3 triệu đồng cho Avanza Premio và 72,7 - 75 triệu đồng cho Veloz Cross.

Trong đó, Veloz Cross hiện là mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc, cạnh tranh trực tiếp với Mitsubishi Xpander.

Kia K5

Trong tháng 9 này, mẫu sedan hạng D Kia K5 cũng được hỗ trợ 100% phí trước bạ, tương đương với mức ưu đãi tiền mặt khoảng 90 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, bản 2.5 GT-Line giờ đây có giá chỉ khoảng 862 triệu đồng, còn các bản Luxury và Premium có giá từ 730 - 815 triệu đồng.

Dù đã vượt Mazda6 để trở thành mẫu sedan D bán chạy thứ nhì phân khúc nhưng tổng doanh số K5 vẫn khá khiêm tốn, chưa chạm mốc 200 xe trong hơn nửa năm. Xu hướng tiêu dùng hiện nay cũng cho thấy phân khúc sedan gầm thấp tầm giá một tỷ đồng ngày càng mất lợi thế so với SUV và CUV.

Những chương trình ưu đãi mạnh tay trong tháng 9/2025 cho thấy nỗ lực của các hãng xe trong việc duy trì sức mua trước mùa cao điểm cuối năm. Người tiêu dùng vì thế có thêm nhiều lựa chọn hấp dẫn với mức hỗ trợ lên đến hàng chục triệu đồng, trải dài từ sedan hạng B, MPV phổ thông đến sedan hạng D.