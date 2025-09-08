Danh mục
Giảm 30% lệ phí đăng ký xe khi thực hiện thủ tục trực tuyến

(GLO)- Theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, người dân sẽ được giảm 30% lệ phí đăng ký xe khi thực hiện thủ tục trực tuyến. Đây là một phần trong kế hoạch cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi quản lý của Bộ Công an.

glo-8925-6.jpg

Tại Hà Nội và TP.HCM (khu vực I), lệ phí đăng ký lần đầu cho ô tô chở người dưới 9 chỗ hiện ở mức 20 triệu đồng. Khi đăng ký trực tuyến, mức phí này giảm còn 14 triệu đồng, giúp người dân tiết kiệm 6 triệu đồng. Với xe máy, mức giảm cũng được áp dụng tương tự. Ví dụ, tại TP.HCM, lệ phí đăng ký xe máy có giá trị trên 40 triệu đồng sẽ được giảm từ 4 triệu đồng xuống còn 2,8 triệu đồng.

glo-8925-5.jpg

Ở các khu vực II và III, do lệ phí ban đầu thấp hơn nên mức giảm tuyệt đối sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên, chính sách này được kỳ vọng sẽ khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vừa tiết kiệm thời gian, vừa giảm chi phí so với làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan công an.

Các chuyên gia nhận định, dù khoản tiết kiệm chưa quá lớn so với giá trị xe (thường từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng), nhưng trong bối cảnh sức mua ô tô còn chậm, việc giảm lệ phí sẽ tạo thêm động lực cho thị trường, đặc biệt ở các đô thị lớn, nơi nhu cầu mua sắm xe cá nhân đang gia tăng.

glo-8925-8.jpg

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày làm việc xuống còn 4,5 ngày làm việc (giảm 2,5 ngày làm việc). Giảm thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc); giảm thời gian giải quyết thủ tục cấp lại giấy phép lái xe từ 5 ngày làm việc xuống còn 3,5 ngày làm việc (giảm 1,5 ngày làm việc).

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép sát hạch cho trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2, loại 3 đối với trường hợp giấy phép bị hỏng, mất, thay đổi tên của Trung tâm sát hạch vì khi giấy phép sát hạch bản giấy bị hỏng, mất thì sử dụng bản điện tử; trường hợp thay đổi tên Trung tâm sát hạch thì điều chỉnh trên môi trường điện tử.

glo-8925-9.jpg

Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thì các thủ tục: Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước và nhập khẩu; đổi và cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp;... được bổ sung quy định kết quả đăng ký xe được tích hợp trên VNelD của cá nhân và giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

