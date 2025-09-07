Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Mercedes-AMG GT 53 giảm giá kỷ lục còn 3,888 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ đang được các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam chào bán với mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.

glo-7925-1.jpg

Theo các tư vấn bán hàng, giá niêm yết của mẫu xe này đã được điều chỉnh từ 6 tỷ xuống còn 4,799 tỷ đồng. Kết hợp với ưu đãi riêng của từng đại lý, giá thực tế có thể xuống tới 3,888 tỷ đồng - thấp nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam năm 2020.

glo-7925-2.jpg

Từng có thời điểm giá niêm yết của AMG GT 53 lên đến 6,719 tỷ đồng, như vậy mức giảm hiện tại lên tới gần 2,831 tỷ đồng. Số xe đang được giảm giá đều là xe mới 100%, sản xuất năm 2022. Trong khi đó, phiên bản facelift ra mắt toàn cầu từ 2023 vẫn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.

glo-7925-3.jpg

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ thuộc dòng coupe 4 cửa hiệu suất cao, cạnh tranh với Porsche Panamera và Maserati Quattroporte. Xe nổi bật với thiết kế thể thao đặc trưng AMG như lưới tản nhiệt Panamericana, 4 ống xả, cản thể thao, mâm đa chấu và cánh gió khí động học chủ động làm từ sợi carbon. Cánh gió sau có thể điều chỉnh điện, giúp tối ưu lực ép xuống khi chạy ở tốc độ cao.

glo-7925-4.jpg

Kích thước xe dài x rộng x cao lần lượt là 5.054 x 1.953 x 1.455 mm, trục cơ sở 2.951 mm. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm Modular Rear Architecture bằng nhôm, giúp tăng độ cứng và giảm trọng lượng.

Nội thất AMG GT 53 4Matic+ mang phong cách hiện đại, thừa hưởng nhiều trang bị cao cấp từ S-Class như: cặp màn hình 12,3 inch, hệ thống MBUX, âm thanh Burmester 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây và đèn nội thất 64 màu.

glo-7925-5.jpg

Xe sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp kết hợp công nghệ EQ Boost, cho công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,5 giây, vận tốc tối đa đạt 285 km/h.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

null