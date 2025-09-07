Mercedes-AMG GT 53 giảm giá kỷ lục còn 3,888 tỷ đồng

(GLO)- Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ đang được các đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam chào bán với mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay.

Theo các tư vấn bán hàng, giá niêm yết của mẫu xe này đã được điều chỉnh từ 6 tỷ xuống còn 4,799 tỷ đồng. Kết hợp với ưu đãi riêng của từng đại lý, giá thực tế có thể xuống tới 3,888 tỷ đồng - thấp nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường Việt Nam năm 2020.

Từng có thời điểm giá niêm yết của AMG GT 53 lên đến 6,719 tỷ đồng, như vậy mức giảm hiện tại lên tới gần 2,831 tỷ đồng. Số xe đang được giảm giá đều là xe mới 100%, sản xuất năm 2022. Trong khi đó, phiên bản facelift ra mắt toàn cầu từ 2023 vẫn chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ thuộc dòng coupe 4 cửa hiệu suất cao, cạnh tranh với Porsche Panamera và Maserati Quattroporte. Xe nổi bật với thiết kế thể thao đặc trưng AMG như lưới tản nhiệt Panamericana, 4 ống xả, cản thể thao, mâm đa chấu và cánh gió khí động học chủ động làm từ sợi carbon. Cánh gió sau có thể điều chỉnh điện, giúp tối ưu lực ép xuống khi chạy ở tốc độ cao.

Kích thước xe dài x rộng x cao lần lượt là 5.054 x 1.953 x 1.455 mm, trục cơ sở 2.951 mm. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm Modular Rear Architecture bằng nhôm, giúp tăng độ cứng và giảm trọng lượng.

Nội thất AMG GT 53 4Matic+ mang phong cách hiện đại, thừa hưởng nhiều trang bị cao cấp từ S-Class như: cặp màn hình 12,3 inch, hệ thống MBUX, âm thanh Burmester 14 loa, điều hòa tự động 3 vùng, sạc không dây và đèn nội thất 64 màu.

Xe sử dụng động cơ I6 3.0L tăng áp kết hợp công nghệ EQ Boost, cho công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 4,5 giây, vận tốc tối đa đạt 285 km/h.