VinFast VF 7 - C-SUV điện phong cách dành cho giới trẻ

(GLO)- Thuộc phân khúc C-SUV, mẫu xe này được đánh giá là “dream car” - chiếc xe mơ ước - của những người yêu thích phong cách sống năng động và thời thượng.

Thiết kế hiện đại, ngôn ngữ độc đáo

VinFast VF 7 đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ ngoại hình bắt mắt, thiết kế thể thao, cùng phong cách hiện đại và giàu cá tính.

Điểm nổi bật nhất của VF 7 nằm ở ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt với các đối thủ. Thiết kế được chắp bút bởi đội ngũ Torino Design (Ý) giúp mẫu xe giành được hai giải thưởng tại Better Choice Awards 2024: Xe dẫn đầu xu hướng và Xe có đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại

Vận hành mạnh mẽ, thông số vượt trội trong tầm giá

Dưới nắp capo, VF 7 được trang bị động cơ điện với công suất lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, những con số hiếm thấy trong phân khúc và mức giá tương đương. Theo trải nghiệm từ các reviewer, khả năng tăng tốc, xử lý linh hoạt và cảm giác lái của VF 7 khiến nhiều người “mê mẩn” ngay lần đầu cầm lái.

Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9: "Món hời" cho người muốn chuyển đổi xanh

Trong tháng 9, VinFast tung loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua VF 7, gồm: Giảm 4% giá trị xe; tặng 50 triệu đồng cho người đổi từ xe xăng sang xe điện; tặng thêm 35 triệu đồng cho khách hàng đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá lăn bánh chỉ hơn 730 triệu đồng, tương đương với nhiều mẫu SUV hạng B sử dụng động cơ đốt trong. Đặc biệt, VF 7 còn được miễn phí sạc 24/7 tại hệ thống trạm V-Green đến giữa năm 2027 - lợi ích lớn cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Dù là chiếc xe máy điện đô thị như Yamaha CUXiE hay mẫu SUV điện cá tính như VinFast VF 7, cả hai đều cho thấy xu hướng rõ ràng: người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp di chuyển xanh, thông minh và phù hợp với lối sống hiện đại.