Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

VinFast VF 7 - C-SUV điện phong cách dành cho giới trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Thuộc phân khúc C-SUV, mẫu xe này được đánh giá là “dream car” - chiếc xe mơ ước - của những người yêu thích phong cách sống năng động và thời thượng.

Thiết kế hiện đại, ngôn ngữ độc đáo

VinFast VF 7 đang thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, nhờ ngoại hình bắt mắt, thiết kế thể thao, cùng phong cách hiện đại và giàu cá tính.

glo-6925-5.jpg

Điểm nổi bật nhất của VF 7 nằm ở ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng”, tạo nên sự khác biệt rõ rệt với các đối thủ. Thiết kế được chắp bút bởi đội ngũ Torino Design (Ý) giúp mẫu xe giành được hai giải thưởng tại Better Choice Awards 2024: Xe dẫn đầu xu hướng và Xe có đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại

Vận hành mạnh mẽ, thông số vượt trội trong tầm giá

Dưới nắp capo, VF 7 được trang bị động cơ điện với công suất lên tới 349 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, những con số hiếm thấy trong phân khúc và mức giá tương đương. Theo trải nghiệm từ các reviewer, khả năng tăng tốc, xử lý linh hoạt và cảm giác lái của VF 7 khiến nhiều người “mê mẩn” ngay lần đầu cầm lái.

Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9: "Món hời" cho người muốn chuyển đổi xanh

Trong tháng 9, VinFast tung loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mua VF 7, gồm: Giảm 4% giá trị xe; tặng 50 triệu đồng cho người đổi từ xe xăng sang xe điện; tặng thêm 35 triệu đồng cho khách hàng đăng ký tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

glo6925-6.jpg

Sau khi áp dụng các ưu đãi, giá lăn bánh chỉ hơn 730 triệu đồng, tương đương với nhiều mẫu SUV hạng B sử dụng động cơ đốt trong. Đặc biệt, VF 7 còn được miễn phí sạc 24/7 tại hệ thống trạm V-Green đến giữa năm 2027 - lợi ích lớn cho người dùng xe điện tại Việt Nam.

Dù là chiếc xe máy điện đô thị như Yamaha CUXiE hay mẫu SUV điện cá tính như VinFast VF 7, cả hai đều cho thấy xu hướng rõ ràng: người tiêu dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang các giải pháp di chuyển xanh, thông minh và phù hợp với lối sống hiện đại.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

null