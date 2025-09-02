Ô tô điện mini có giá ngang xe tay ga, chạy 200 km mỗi lần sạc

(GLO)- Livan Auto vừa ra mắt mẫu xe điện mini hoàn toàn mới mang tên Smurf-Mobile, nổi bật với thiết kế độc đáo và mức giá siêu rẻ chỉ khoảng 5.000 USD - tương đương một chiếc xe tay ga cao cấp.

Smurf-Mobile được trang bị động cơ điện công suất 40 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Pin dung lượng 17 kWh giúp xe di chuyển quãng đường lên đến 200 km sau một lần sạc - quá đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

Livan Smurf ra mắt.

Với kiểu dáng nhỏ gọn, xe có kích thước dài 3.100 mm, rộng 1.558 mm và cao 1.610 mm, thậm chí còn nhỏ hơn cả mẫu Fiat 500e - một trong những xe điện nhỏ nhất tại Mỹ. Thiết kế ngoại thất của Smurf-Mobile gợi nhớ đến các nhân vật hoạt hình, đặc biệt là loài Xì Trum, đúng như thông điệp Livan Auto chia sẻ: “Những chú Xì Trum Xanh sắp xuất hiện”.

Mẫu xe điện có thiết kế độc đáo.

Smurf không chỉ thu hút bởi kiểu dáng “dễ thương” mà còn bởi loạt công nghệ hiện đại được tích hợp từ Geely - tập đoàn mẹ của Livan Auto. Xe sở hữu nội thất tối giản với các tùy chọn màu sắc như hồng, xám và xanh lá, vô-lăng hai chấu, cần số dạng núm xoay, màn hình trung tâm nổi và các chi tiết tiện dụng như móc treo đồ.

Smurf được trang bị công nghệ và phần mềm tiên tiến nhất của Geely.

Mức giá dự kiến dưới 5.000 USD (khoảng 132,6 triệu đồng) giúp Smurf-Mobile trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu như Hongguang Mini EV của SAIC-GM-Wuling hay Bestune Pony.