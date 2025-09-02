Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ô tô điện mini có giá ngang xe tay ga, chạy 200 km mỗi lần sạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Livan Auto vừa ra mắt mẫu xe điện mini hoàn toàn mới mang tên Smurf-Mobile, nổi bật với thiết kế độc đáo và mức giá siêu rẻ chỉ khoảng 5.000 USD - tương đương một chiếc xe tay ga cao cấp.

Smurf-Mobile được trang bị động cơ điện công suất 40 mã lực, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 100 km/h. Pin dung lượng 17 kWh giúp xe di chuyển quãng đường lên đến 200 km sau một lần sạc - quá đủ cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị.

glo-2925-1.jpg
Livan Smurf ra mắt.

Với kiểu dáng nhỏ gọn, xe có kích thước dài 3.100 mm, rộng 1.558 mm và cao 1.610 mm, thậm chí còn nhỏ hơn cả mẫu Fiat 500e - một trong những xe điện nhỏ nhất tại Mỹ. Thiết kế ngoại thất của Smurf-Mobile gợi nhớ đến các nhân vật hoạt hình, đặc biệt là loài Xì Trum, đúng như thông điệp Livan Auto chia sẻ: “Những chú Xì Trum Xanh sắp xuất hiện”.

glo-2925-2.jpg
Mẫu xe điện có thiết kế độc đáo.

Smurf không chỉ thu hút bởi kiểu dáng “dễ thương” mà còn bởi loạt công nghệ hiện đại được tích hợp từ Geely - tập đoàn mẹ của Livan Auto. Xe sở hữu nội thất tối giản với các tùy chọn màu sắc như hồng, xám và xanh lá, vô-lăng hai chấu, cần số dạng núm xoay, màn hình trung tâm nổi và các chi tiết tiện dụng như móc treo đồ.

glo-2925-4.jpg
Smurf được trang bị công nghệ và phần mềm tiên tiến nhất của Geely.

Mức giá dự kiến dưới 5.000 USD (khoảng 132,6 triệu đồng) giúp Smurf-Mobile trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe điện giá rẻ, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu như Hongguang Mini EV của SAIC-GM-Wuling hay Bestune Pony.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Honda Civic Type R tăng giá, chỉ bổ sung màu sơn mới

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa công bố mức giá mới cho mẫu Civic Type R 2025, đồng thời giới thiệu thêm màu sơn mới Racing Blue, thay thế màu Rally Red trước đó. Ngoài tùy chọn màu sơn mới, phiên bản 2025 hoàn toàn không có sự thay đổi nào về thiết kế hay trang bị so với thế hệ trước.

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Geely Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8/2025 dành cho ba mẫu xe nổi bật: Geely Coolray, Monjaro và EX5. Đây là động thái đón đầu mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.

null