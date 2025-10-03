Renault Kwid 2025 ra mắt bản kỷ niệm 10 năm: Giá chỉ từ 132 triệu đồng, rẻ ngang xe tay ga

(GLO)- Renault vừa trình làng phiên bản đặc biệt Kwid 10th Anniversary Edition, đánh dấu cột mốc 10 năm mẫu xe cỡ nhỏ này có mặt trên thị trường. Với giá khởi điểm chỉ 132 triệu đồng, mẫu xe này tạo “cơn sốt” trong phân khúc ô tô giá rẻ và là đối thủ cạnh tranh với các dòng xe tay ga cao cấp.

Xe điện cỡ nhỏ phiên bản đặc biệt Kwid 10th Anniversary Edition được phát triển dựa trên phiên bản Techno, Kwid 10th Anniversary Edition có mức giá lần lượt: 5,14 lakh Rupee (~132 triệu đồng) cho bản số sàn; 5,63 lakh Rupee (~145 triệu đồng) cho bản số tự động.

Điểm đặc biệt là chỉ có 550 chiếc được sản xuất và phân phối, khiến phiên bản này trở nên đáng sưu tầm đối với các tín đồ yêu xe.

Ngoại thất xe nổi bật với 2 tùy chọn tông màu kép: Fiery Red (Đỏ Lửa) kết hợp mui xe đen và shadow Grey (Xám Bóng Tối) mới, cũng đi kèm mui đen.

Cùng với đó là các chi tiết nổi bật như: Lưới tản nhiệt đặc trưng của Renault, mâm Flex đen bóng, viền trang trí màu vàng nổi bật, decal kỷ niệm trên cửa xe và cột C, nội thất thể thao, cá tính.

Không gian bên trong cũng được tinh chỉnh với phong cách thể thao hơn, sử dụng tông màu vàng mù tạt làm điểm nhấn trên: Ghế ngồi, vô lăng, viền hệ thống giải trí, ốp cửa.

Ngoài ra, xe còn được trang bị: Đèn sàn phát sáng, ốp bậc cửa thiết kế riêng cho bản kỷ niệm

Kwid 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.0L 3 xi-lanh hút khí tự nhiên, cho công suất 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Hộp số giữ nguyên với hai tùy chọn: số sàn 5 cấp hoặc số tự động AMT 5 cấp.

Về an toàn, Renault đã nâng cấp các trang bị đáng kể trên toàn bộ dòng sản phẩm: Dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế, phiên bản cao cấp Climber được bổ sung tới 6 túi khí, tái định hình dòng sản phẩm - Đặt áp lực lên cả ô tô lẫn xe máy tay ga, cùng với bản kỷ niệm, Renault cũng đổi tên toàn bộ các phiên bản Kwid: Evolution thay thế RXL, techno thay thế RXT, climber tiếp tục là bản cao cấp nhất.

Với mức giá hấp dẫn và thiết kế trẻ trung, hiện đại, Renault Kwid 10th Anniversary Edition không chỉ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc ô tô hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, mà còn có thể trở thành lựa chọn thay thế cho các mẫu xe tay ga cao cấp như Honda SH hay Piaggio Medley - khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ về hiệu suất, độ an toàn và chi phí đầu tư.