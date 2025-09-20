Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

Thiết kế nhỏ gọn, đậm chất đô thị

N-One e giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của dòng N-One với dáng vẻ vuông vức, thân xe gọn gàng và đậm chất retro hiện đại. Kích thước tổng thể 3.395 x 1.475 x 1.545 mm (dài x rộng x cao) giúp xe linh hoạt trong những con phố hẹp - đặc trưng của các đô thị tại Nhật Bản. So với VinFast VF 3, mẫu xe này dài hơn một chút (VF 3 dài 3.190 mm), nhưng vẫn nằm trong nhóm xe đô thị mini.

Công nghệ điện hiện đại, phạm vi hoạt động gần 300 km

Điểm nổi bật của Honda N-One e là bộ pin dung lượng 29,6 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 183 dặm (khoảng 295 km) theo tiêu chuẩn WLTP - một con số ấn tượng đối với xe điện cỡ nhỏ. Pin được đặt phẳng dưới sàn xe, không chỉ tối ưu không gian nội thất mà còn giúp xe vận hành ổn định hơn.

N-One e cũng được trang bị chế độ lái “one-pedal drive”, cho phép người dùng tăng/giảm tốc chỉ bằng chân ga - tính năng ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện hiện đại, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Hỗ trợ cấp điện ngược - tiện ích cho dã ngoại và khẩn cấp

Bên cạnh khả năng vận hành, Honda còn tích hợp cho N-One e tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép cấp điện ngược để sử dụng cho các thiết bị bên ngoài - phục vụ các hoạt động dã ngoại, cắm trại hoặc trong các tình huống mất điện khẩn cấp. Dù hãng chưa công bố mức công suất chi tiết, đây vẫn là điểm cộng đáng chú ý trong phân khúc.

Giá bán và kỳ vọng thị trường

Honda N-One e có giá khởi điểm khoảng 2,7 triệu yên (tương đương khoảng 18.000 USD). Xe chính thức bán ra tại Nhật từ ngày 12/9/2025. Hiện tại, chưa có thông tin về kế hoạch phân phối mẫu xe này ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh xe điện mini ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt tại các quốc gia có hạ tầng đô thị dày đặc, sự xuất hiện của N-One e không chỉ mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng mà còn gia tăng áp lực cạnh tranh trong phân khúc. Các đối thủ khác có thể sẽ buộc phải đẩy nhanh quá trình điện hóa để không bị bỏ lại phía sau.