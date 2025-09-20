Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

Thiết kế nhỏ gọn, đậm chất đô thị

N-One e giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng của dòng N-One với dáng vẻ vuông vức, thân xe gọn gàng và đậm chất retro hiện đại. Kích thước tổng thể 3.395 x 1.475 x 1.545 mm (dài x rộng x cao) giúp xe linh hoạt trong những con phố hẹp - đặc trưng của các đô thị tại Nhật Bản. So với VinFast VF 3, mẫu xe này dài hơn một chút (VF 3 dài 3.190 mm), nhưng vẫn nằm trong nhóm xe đô thị mini.

glo-honda-n-one-e-2.jpg

Công nghệ điện hiện đại, phạm vi hoạt động gần 300 km

Điểm nổi bật của Honda N-One e là bộ pin dung lượng 29,6 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 183 dặm (khoảng 295 km) theo tiêu chuẩn WLTP - một con số ấn tượng đối với xe điện cỡ nhỏ. Pin được đặt phẳng dưới sàn xe, không chỉ tối ưu không gian nội thất mà còn giúp xe vận hành ổn định hơn.

N-One e cũng được trang bị chế độ lái “one-pedal drive”, cho phép người dùng tăng/giảm tốc chỉ bằng chân ga - tính năng ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện hiện đại, đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

glo-honda-n-one-e-1.jpg

Hỗ trợ cấp điện ngược - tiện ích cho dã ngoại và khẩn cấp

Bên cạnh khả năng vận hành, Honda còn tích hợp cho N-One e tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép cấp điện ngược để sử dụng cho các thiết bị bên ngoài - phục vụ các hoạt động dã ngoại, cắm trại hoặc trong các tình huống mất điện khẩn cấp. Dù hãng chưa công bố mức công suất chi tiết, đây vẫn là điểm cộng đáng chú ý trong phân khúc.

glo-honda-n-one-e-3.jpg

Giá bán và kỳ vọng thị trường

Honda N-One e có giá khởi điểm khoảng 2,7 triệu yên (tương đương khoảng 18.000 USD). Xe chính thức bán ra tại Nhật từ ngày 12/9/2025. Hiện tại, chưa có thông tin về kế hoạch phân phối mẫu xe này ra thị trường quốc tế.

Trong bối cảnh xe điện mini ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt tại các quốc gia có hạ tầng đô thị dày đặc, sự xuất hiện của N-One e không chỉ mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng mà còn gia tăng áp lực cạnh tranh trong phân khúc. Các đối thủ khác có thể sẽ buộc phải đẩy nhanh quá trình điện hóa để không bị bỏ lại phía sau.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Bước vào tháng cuối của quý III, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu sedan và MPV phổ thông được áp dụng các chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ - một động thái nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh số giai đoạn cuối năm.

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

null