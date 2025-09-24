Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda Stylo 160 bản mới về Việt Nam: Đẹp như Vespa, tiết kiệm xăng và có phanh ABS "chống trượt"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Phiên bản mới nhất của mẫu xe tay ga cao cấp Honda Stylo 160 vừa chính thức cập bến đại lý tại Việt Nam, thu hút sự chú ý với màu sơn mới Royal Matte Blue (xanh dương mờ hoàng gia) đậm chất thời trang. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia bởi một đơn vị phân phối tư nhân.

Về tổng thể, Honda Stylo 160 mang thiết kế mềm mại, thanh lịch, gợi nhớ đến phong cách của các mẫu xe ga châu Âu như Vespa. Điểm nhấn thiết kế nằm ở cụm đèn pha hình lục giác bo tròn độc đáo, kết hợp các đường nét vừa cổ điển vừa hiện đại. Hệ thống chiếu sáng và đèn hậu đều được thiết kế theo phương ngang, tạo sự liền mạch và đồng bộ trong tổng thể xe.

glo-honda-stylo-160-8.jpg
Honda Stylo 160 phiên bản đời mới bổ sung màu Royal Matte Blue.

Một chi tiết thiết kế thú vị khác là phần sườn xe với tạo hình giả khe hút gió, nối liền từ sàn để chân, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp xe trông cân đối hơn khi nhìn từ bên hông - làm đối trọng với baga phía sau.

Ngoài màu Royal Matte Blue vừa ra mắt, Stylo 160 vẫn giữ lại 6 tùy chọn màu trước đó: Royal Matte Black (đen nhám hoàng gia), Royal Green (xanh lục hoàng gia), Royal Matte White (trắng ngọc trai hoàng gia), Glam Black (đen bóng), Glam Beige (be bóng), Glam Red (đỏ bóng). Phiên bản màu mới thuộc nhóm cao cấp, với sơn nhám và được trang bị phanh ABS cho bánh trước.

glo-honda-stylo-160-2.jpg

Honda Stylo 160 có hai phiên bản với khác biệt chính nằm ở hệ thống phanh và lớp sơn: Bản cao cấp: Sơn nhám, trang bị phanh ABS (Anti-lock Braking System) và Bản tiêu chuẩn: Sơn bóng, dùng phanh CBS (Combined Braking System).

Phanh ABS đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt như trời mưa hay mặt đường có cát, đá dăm - giúp xe không bị khóa bánh khi phanh gấp. Trong khi đó, CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, phù hợp cho nhu cầu di chuyển thông thường.

glo-honda-stylo-160-9.jpg

Stylo 160 sử dụng động cơ 160 cc, sản sinh công suất 15,5 mã lực và mô-men xoắn 13,8 Nm - tương đương với mẫu Honda Vario 160 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Việc dùng chung khối động cơ này sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong khâu bảo trì, sửa chữa.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 45 km/lít (tương đương 2,22 lít/100 km) - một con số tiết kiệm đáng kể trong phân khúc xe tay ga đô thị.

glo-honda-stylo-160-6.jpg

Tất cả phiên bản Stylo 160 đều được trang bị: Hệ thống đèn full LED; Màn hình điện tử; Khóa thông minh Smartkey; Phanh đĩa cả bánh trước và sau.

Tuy nhiên, cốp chính dưới yên chỉ có dung tích 16,5 lít - nhỏ hơn so với một số mẫu tay ga khác của Honda. Xe bù lại bằng hai hộc để đồ phía trước: một hộc nhỏ bên trái và một hộc lớn có nắp đậy, tích hợp cổng sạc điện thoại.

glo-honda-stylo-160-1.jpg

Một điểm trừ nhỏ là bình xăng đặt dưới yên, nên mỗi lần đổ xăng cần mở yên xe - có thể bất tiện trong một số tình huống.

Do xe được nhập khẩu từ Indonesia - nơi có quy định bắt buộc gắn biển số trước - nên xe cũng được trang bị giá đỡ biển số trước. Hiện chưa rõ đơn vị phân phối tại Việt Nam có hỗ trợ tháo bỏ bộ phận này hay không.

glo-honda-stylo-160-7.jpg

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản mới. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không chênh lệch nhiều so với đời trước, vốn có giá dao động từ 69,9 đến 76 triệu đồng (tùy phiên bản).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Honda ra mắt N-One e: Xe điện mini cá nhân, chạy gần 300 km mỗi lần sạc

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe điện mini N-One e tại thị trường Nhật Bản. Đây là chiếc kei car điện đầu tiên của hãng hướng đến khách hàng cá nhân, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của Honda, khác biệt với mẫu N-VAN e vốn tập trung cho mục đích thương mại.

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500 giá 30 triệu, thiết kế hiện đại

Gogoro ra mắt xe máy điện EZZY 500: Thiết kế hiện đại, tính năng như ô tô, giá chỉ 30 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Sau thành công của mẫu EZZY ra mắt hồi tháng 6, thương hiệu xe điện Đài Loan Gogoro tiếp tục trình làng EZZY 500 - mẫu xe máy điện mới sở hữu thiết kế bắt mắt cùng loạt công nghệ cao cấp thường chỉ thấy trên ô tô, nhưng lại có mức giá vô cùng dễ tiếp cận.

Tại sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh? Câu chuyện công nghệ, thị trường

Vì sao giá xe điện ngày càng giảm mạnh?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ từ động cơ đốt trong sang xe điện (EV). Sự chuyển đổi này không chỉ thúc đẩy làn sóng điện khí hóa mà còn khơi mào một cuộc đua khốc liệt về công nghệ pin - yếu tố then chốt quyết định giá thành và hiệu quả của xe điện.

Yamaha Fino Final Edition, mẫu xe tay ga đặc biệt từ Thái Lan, chuẩn bị ra mắt Việt Nam trong tháng 10

Yamaha Fino Final Edition - Bản đặc biệt siêu đẹp sắp cập bến Việt Nam, “ngang cơ” SH Mode

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Một mẫu xe tay ga đặc biệt đến từ Yamaha vừa được giới thiệu tại Thái Lan và chuẩn bị có mặt tại Việt Nam ngay trong tháng 10 tới. Dù chỉ là phiên bản kỷ niệm, Yamaha Fino Final Edition đang tạo nên sức hút lớn nhờ thiết kế ấn tượng và loạt trang bị cao cấp không thua kém Honda SH Mode.

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Hàng loạt mẫu xe phổ thông được ưu đãi 100% phí trước bạ trong tháng 9/2025

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Bước vào tháng cuối của quý III, thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động khi nhiều mẫu sedan và MPV phổ thông được áp dụng các chương trình ưu đãi lớn, đặc biệt là hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ - một động thái nhằm kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy doanh số giai đoạn cuối năm.

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

null