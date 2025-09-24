Honda Stylo 160 bản mới về Việt Nam: Đẹp như Vespa, tiết kiệm xăng và có phanh ABS "chống trượt"

(GLO)- Phiên bản mới nhất của mẫu xe tay ga cao cấp Honda Stylo 160 vừa chính thức cập bến đại lý tại Việt Nam, thu hút sự chú ý với màu sơn mới Royal Matte Blue (xanh dương mờ hoàng gia) đậm chất thời trang. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia bởi một đơn vị phân phối tư nhân.

Về tổng thể, Honda Stylo 160 mang thiết kế mềm mại, thanh lịch, gợi nhớ đến phong cách của các mẫu xe ga châu Âu như Vespa. Điểm nhấn thiết kế nằm ở cụm đèn pha hình lục giác bo tròn độc đáo, kết hợp các đường nét vừa cổ điển vừa hiện đại. Hệ thống chiếu sáng và đèn hậu đều được thiết kế theo phương ngang, tạo sự liền mạch và đồng bộ trong tổng thể xe.

Honda Stylo 160 phiên bản đời mới bổ sung màu Royal Matte Blue.

Một chi tiết thiết kế thú vị khác là phần sườn xe với tạo hình giả khe hút gió, nối liền từ sàn để chân, không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp xe trông cân đối hơn khi nhìn từ bên hông - làm đối trọng với baga phía sau.

Ngoài màu Royal Matte Blue vừa ra mắt, Stylo 160 vẫn giữ lại 6 tùy chọn màu trước đó: Royal Matte Black (đen nhám hoàng gia), Royal Green (xanh lục hoàng gia), Royal Matte White (trắng ngọc trai hoàng gia), Glam Black (đen bóng), Glam Beige (be bóng), Glam Red (đỏ bóng). Phiên bản màu mới thuộc nhóm cao cấp, với sơn nhám và được trang bị phanh ABS cho bánh trước.

Honda Stylo 160 có hai phiên bản với khác biệt chính nằm ở hệ thống phanh và lớp sơn: Bản cao cấp: Sơn nhám, trang bị phanh ABS (Anti-lock Braking System) và Bản tiêu chuẩn: Sơn bóng, dùng phanh CBS (Combined Braking System).

Phanh ABS đặc biệt hữu ích khi di chuyển trong điều kiện đường trơn trượt như trời mưa hay mặt đường có cát, đá dăm - giúp xe không bị khóa bánh khi phanh gấp. Trong khi đó, CBS giúp phân bổ lực phanh đều giữa hai bánh, phù hợp cho nhu cầu di chuyển thông thường.

Stylo 160 sử dụng động cơ 160 cc, sản sinh công suất 15,5 mã lực và mô-men xoắn 13,8 Nm - tương đương với mẫu Honda Vario 160 đang bán chính hãng tại Việt Nam. Việc dùng chung khối động cơ này sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong khâu bảo trì, sửa chữa.

Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 45 km/lít (tương đương 2,22 lít/100 km) - một con số tiết kiệm đáng kể trong phân khúc xe tay ga đô thị.

Tất cả phiên bản Stylo 160 đều được trang bị: Hệ thống đèn full LED; Màn hình điện tử; Khóa thông minh Smartkey; Phanh đĩa cả bánh trước và sau.

Tuy nhiên, cốp chính dưới yên chỉ có dung tích 16,5 lít - nhỏ hơn so với một số mẫu tay ga khác của Honda. Xe bù lại bằng hai hộc để đồ phía trước: một hộc nhỏ bên trái và một hộc lớn có nắp đậy, tích hợp cổng sạc điện thoại.

Một điểm trừ nhỏ là bình xăng đặt dưới yên, nên mỗi lần đổ xăng cần mở yên xe - có thể bất tiện trong một số tình huống.

Do xe được nhập khẩu từ Indonesia - nơi có quy định bắt buộc gắn biển số trước - nên xe cũng được trang bị giá đỡ biển số trước. Hiện chưa rõ đơn vị phân phối tại Việt Nam có hỗ trợ tháo bỏ bộ phận này hay không.

Hiện tại, đơn vị nhập khẩu chưa công bố mức giá chính thức cho phiên bản mới. Tuy nhiên, dự kiến sẽ không chênh lệch nhiều so với đời trước, vốn có giá dao động từ 69,9 đến 76 triệu đồng (tùy phiên bản).