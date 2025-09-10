Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

Poster "nhá hàng" các mẫu xe mới Honda sắp ra mắt.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng yêu xe, đặc biệt trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội. Trong số đó, Honda Winner mới được cho là một trong ba mẫu xe sẽ xuất hiện. Mẫu xe này có thể mang tên Winner R, được định hướng thể thao hơn so với Winner X hiện tại. Trong video mới được chia sẻ, điểm đáng chú ý là cụm đèn pha mới tích hợp hai dải LED hai bên, tạo sự nhận diện nổi bật hơn. Tuy nhiên, các thông tin khác vẫn chưa được Honda tiết lộ.

Honda Winner đời mới có thể là một trong ba xe sắp được ra mắt.

Ngoài Winner, giới thạo tin dự đoán Honda ADV350 – mẫu xe tay ga phân khối lớn chuyên chạy đường trường – cũng sẽ được ra mắt. Mẫu xe này từng được một số đại lý nhận đặt cọc từ vài tháng trước, cho thấy khả năng cao sẽ được phân phối chính hãng. ADV350 nổi bật với thiết kế đầu xe lớn, kính chắn gió giúp giảm sức gió và trang bị lốp gai đa địa hình, phù hợp cả đường đô thị lẫn địa hình khó.

Nếu được phân phối chính thức, ADV350 sẽ là lựa chọn đáng chú ý bên cạnh các đối thủ như Yamaha Xmax 300, Zontes 368 G và BMW C 400 GT – những mẫu maxi-scooter đang có mặt tại Việt Nam.

Một số đại lý Honda chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu ADV350 từ vài tháng trước.

Mẫu xe thứ ba được đồn đoán sẽ góp mặt trong sự kiện là Honda Rebel 1100 phiên bản mới – dòng cruiser phân khối lớn. Phiên bản hiện hành tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.084 cc, công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 98 Nm, đặc biệt được trang bị hộp số ly hợp kép DCT cho phép chuyển số tự động hoặc thủ công qua nút bấm. Phiên bản mới của Rebel 1100 tại thị trường quốc tế đã có một số thay đổi về thiết kế, mang phong cách cá tính và đa dạng hơn.

3 phiên bản của Honda Rebel 1100 đời mới.

Với ba mẫu xe được kỳ vọng, sự kiện ra mắt lần này của Honda hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn lớn trên thị trường xe máy Việt Nam.