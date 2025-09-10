Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda sắp trình làng loạt xe mới tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda Việt Nam vừa hé lộ kế hoạch ra mắt loạt xe đời mới trong một sự kiện đặc biệt tổ chức tại Đà Lạt vào ngày 13/9 tới. Trong hình ảnh "nhá hàng", hãng cho thấy sẽ có ít nhất 3 mẫu xe mới được giới thiệu, trong đó một mẫu đã xuất hiện thêm hình ảnh chi tiết hơn.

glo-10925-1.jpg
Poster "nhá hàng" các mẫu xe mới Honda sắp ra mắt.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng yêu xe, đặc biệt trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội. Trong số đó, Honda Winner mới được cho là một trong ba mẫu xe sẽ xuất hiện. Mẫu xe này có thể mang tên Winner R, được định hướng thể thao hơn so với Winner X hiện tại. Trong video mới được chia sẻ, điểm đáng chú ý là cụm đèn pha mới tích hợp hai dải LED hai bên, tạo sự nhận diện nổi bật hơn. Tuy nhiên, các thông tin khác vẫn chưa được Honda tiết lộ.

glo-10925-2.jpg
Honda Winner đời mới có thể là một trong ba xe sắp được ra mắt.

Ngoài Winner, giới thạo tin dự đoán Honda ADV350 – mẫu xe tay ga phân khối lớn chuyên chạy đường trường – cũng sẽ được ra mắt. Mẫu xe này từng được một số đại lý nhận đặt cọc từ vài tháng trước, cho thấy khả năng cao sẽ được phân phối chính hãng. ADV350 nổi bật với thiết kế đầu xe lớn, kính chắn gió giúp giảm sức gió và trang bị lốp gai đa địa hình, phù hợp cả đường đô thị lẫn địa hình khó.

Nếu được phân phối chính thức, ADV350 sẽ là lựa chọn đáng chú ý bên cạnh các đối thủ như Yamaha Xmax 300, Zontes 368 G và BMW C 400 GT – những mẫu maxi-scooter đang có mặt tại Việt Nam.

glo-10925-3.jpg
Một số đại lý Honda chính hãng đã nhận đặt cọc mẫu ADV350 từ vài tháng trước.

Mẫu xe thứ ba được đồn đoán sẽ góp mặt trong sự kiện là Honda Rebel 1100 phiên bản mới – dòng cruiser phân khối lớn. Phiên bản hiện hành tại Việt Nam sử dụng động cơ 1.084 cc, công suất 86 mã lực và mô-men xoắn 98 Nm, đặc biệt được trang bị hộp số ly hợp kép DCT cho phép chuyển số tự động hoặc thủ công qua nút bấm. Phiên bản mới của Rebel 1100 tại thị trường quốc tế đã có một số thay đổi về thiết kế, mang phong cách cá tính và đa dạng hơn.

glo-10925-4.jpg
3 phiên bản của Honda Rebel 1100 đời mới.

Với ba mẫu xe được kỳ vọng, sự kiện ra mắt lần này của Honda hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn lớn trên thị trường xe máy Việt Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

null