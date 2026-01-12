Kia nâng tầm trải nghiệm xe điện với bộ ba GT hoàn toàn mới: EV3 GT, EV4 GT và EV5 GT

(GLO)-Tại Triển lãm Ô tô Brussels (Bỉ), Brussels, Bỉ – Kia chính thức giới thiệu ba mẫu xe điện hiệu năng cao EV3 GT, EV4 GT và EV5 GT tại Triển lãm Ô tô Brussels, khẳng định bước tiến mới trong chiến lược phát triển dòng xe điện GT – nơi hiệu suất, công nghệ và cảm xúc lái hội tụ.

Sự ra mắt của EV3 GT, EV4 GT và EV5 GT tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn của Kia trong việc mang DNA thể thao GT đến từng mẫu xe điện trong danh mục sản phẩm. Cả ba phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với cấu hình hai mô-tơ điện, kết hợp khung gầm cải tiến và hệ thống treo tinh chỉnh chuyên biệt nhằm tối ưu khả năng vận hành ở tốc độ cao.

Sự ra mắt của EV3 GT. Ảnh: S.T

Các mẫu xe GT mới được trang bị chế độ lái GT chuyên dụng, mang đến phản hồi chân ga sắc bén hơn, khả năng kiểm soát mô-men xoắn chính xác cùng hệ thống treo điều khiển điện tử tiêu chuẩn. Dù sở hữu hiệu năng vượt trội, thiết kế ngoại thất vẫn giữ tinh thần tinh giản đặc trưng của Kia, với những điểm nhấn thể thao được tiết chế tinh tế, nổi bật là bộ mâm hợp kim 20 inch độc quyền cho phiên bản GT.

Không gian nội thất được hoàn thiện theo định hướng thể thao cao cấp, với ghế ngồi thể thao ôm sát, vô-lăng GT, các chi tiết trang trí màu neon cùng hệ thống đèn viền nội thất có khả năng thay đổi theo từng chế độ lái. Các trang bị tiêu chuẩn nổi bật bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) và hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh điều khiển từ xa.

Về mặt kỹ thuật, EV3 GT, EV4 GT và EV5 GT đều được phát triển trên nền tảng E-GMP, sử dụng bộ pin dung lượng 81,4 kWh. EV3 GT và EV4 GT đạt công suất tối đa 282 mã lực, trong khi EV5 GT mạnh mẽ hơn với 302 mã lực. Với thiết kế gầm thấp và trọng tâm tối ưu, EV4 GT được định vị là phiên bản GT tập trung vào khả năng vận hành đường trường, đồng thời là mẫu xe tăng tốc nhanh nhất trong nhóm với khả năng đạt 0–100 km/h trong 5,6 giây. EV3 GT và EV5 GT lần lượt đạt 5,7 giây và 6,2 giây.

Bên cạnh đó, bộ ba GT mới còn được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ vận hành tiên tiến như hệ thống phân bổ mô-men xoắn điện tử, tính năng sang số ảo Virtual Gear Shift (VGS) và hệ thống âm thanh động cơ chủ động, góp phần mang đến trải nghiệm lái thể thao giàu cảm xúc, tiệm cận với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Kia dự kiến bắt đầu sản xuất EV3 GT, EV4 GT và EV5 GT từ quý II năm nay. Dù nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc không tiết lộ khoảng giá bán, nhưng chủ tịch Ed Kim của công ty nghiên cứu và tư vấn AutoPacific cho rằng Kia sẽ bán hai mẫu xe này với giá khoảng 35.000 - 40.000USD.

Khi chính thức ra mắt thị trường, bộ ba này sẽ gia nhập gia đình xe điện hiệu năng cao GT của Kia, bên cạnh EV6 GT và EV9 GT, đồng thời mở đường cho các phiên bản GT thế hệ tiếp theo, bao gồm mẫu xe dựa trên EV2 đang được phát triển.