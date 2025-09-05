Honda hé lộ mẫu xe tay ga hoàn toàn mới

(GLO)- Những hình ảnh đầu tiên về một mẫu xe máy hoàn toàn mới của Honda vừa được hé lộ, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.

Theo nguồn tin từ Greatbiker (Indonesia), trong quá trình theo dõi dự án ADV 160 phiên bản 2026, nhóm nghiên cứu đã vô tình phát hiện một loại động cơ mới, chưa từng xuất hiện trước đây.

Động cơ này có dung tích 160cc, cấu trúc 4 van tương tự như trên các dòng Honda Click/Vario 160. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nó mang một mã hiệu hoàn toàn mới, khác biệt với mã K2S vốn đang được sử dụng cho Click và ADV. Đây là bằng chứng cho thấy khối động cơ này không chỉ là bản nâng cấp mà là nền tảng dành cho một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

Thông tin rò rỉ về thiết kế khung sườn cũng góp phần củng cố thêm giả thuyết này. Mẫu xe mới được cho là không sử dụng sàn để chân phẳng như Click, Vario hay PCX, mà thay vào đó là kiểu dáng có phần ốp giữa - thiết kế tương tự Honda Air Blade hoặc Yamaha NVX. Điều này cho thấy định hướng phát triển của Honda đang nghiêng về một mẫu xe tay ga mang đậm chất thể thao.

Sự kết hợp giữa động cơ 160cc 4 van mã mới và bộ khung thể thao cho thấy Honda đang chuẩn bị lấp đầy khoảng trống trong phân khúc xe tay ga thể thao -nơi Yamaha NVX hiện đang chiếm ưu thế nhờ thiết kế mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao.

Hiện tại, Honda đã có loạt sản phẩm sử dụng động cơ 160cc, mỗi dòng phục vụ một nhóm khách hàng riêng biệt: PCX cho sự sang trọng, ADV cho nhu cầu di chuyển đường dài, Stylo hướng đến phong cách thời trang, còn Click/Vario tập trung vào đô thị. Trong khi đó, dù Air Blade mang thiên hướng thể thao, nhưng vẫn chưa thực sự là đối thủ "cân sức" với NVX nếu xét về ngoại hình hầm hố và cảm giác lái thể thao toàn diện.

Với sự xuất hiện của một mẫu xe mới - có thể là thế hệ tiếp theo của Air Blade - được trang bị động cơ mạnh mẽ, khung gầm thể thao, bánh xe lớn, màn hình kỹ thuật số và tư thế lái đậm chất sport-touring, Honda có thể đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực diện với NVX trong phân khúc tay ga thể thao 155-160cc. Đây chính là trận chiến mà người hâm mộ của cả Honda và Yamaha đã chờ đợi từ lâu.