Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda hé lộ mẫu xe tay ga hoàn toàn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Những hình ảnh đầu tiên về một mẫu xe máy hoàn toàn mới của Honda vừa được hé lộ, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.

Theo nguồn tin từ Greatbiker (Indonesia), trong quá trình theo dõi dự án ADV 160 phiên bản 2026, nhóm nghiên cứu đã vô tình phát hiện một loại động cơ mới, chưa từng xuất hiện trước đây.

glo-5925-1.jpg

Động cơ này có dung tích 160cc, cấu trúc 4 van tương tự như trên các dòng Honda Click/Vario 160. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nó mang một mã hiệu hoàn toàn mới, khác biệt với mã K2S vốn đang được sử dụng cho Click và ADV. Đây là bằng chứng cho thấy khối động cơ này không chỉ là bản nâng cấp mà là nền tảng dành cho một dòng sản phẩm hoàn toàn mới.

glo-5925-2.jpg

Thông tin rò rỉ về thiết kế khung sườn cũng góp phần củng cố thêm giả thuyết này. Mẫu xe mới được cho là không sử dụng sàn để chân phẳng như Click, Vario hay PCX, mà thay vào đó là kiểu dáng có phần ốp giữa - thiết kế tương tự Honda Air Blade hoặc Yamaha NVX. Điều này cho thấy định hướng phát triển của Honda đang nghiêng về một mẫu xe tay ga mang đậm chất thể thao.

glo-5925-3.jpg

Sự kết hợp giữa động cơ 160cc 4 van mã mới và bộ khung thể thao cho thấy Honda đang chuẩn bị lấp đầy khoảng trống trong phân khúc xe tay ga thể thao -nơi Yamaha NVX hiện đang chiếm ưu thế nhờ thiết kế mạnh mẽ và cảm giác lái thể thao.

Hiện tại, Honda đã có loạt sản phẩm sử dụng động cơ 160cc, mỗi dòng phục vụ một nhóm khách hàng riêng biệt: PCX cho sự sang trọng, ADV cho nhu cầu di chuyển đường dài, Stylo hướng đến phong cách thời trang, còn Click/Vario tập trung vào đô thị. Trong khi đó, dù Air Blade mang thiên hướng thể thao, nhưng vẫn chưa thực sự là đối thủ "cân sức" với NVX nếu xét về ngoại hình hầm hố và cảm giác lái thể thao toàn diện.

glo-5925-4.jpg

Với sự xuất hiện của một mẫu xe mới - có thể là thế hệ tiếp theo của Air Blade - được trang bị động cơ mạnh mẽ, khung gầm thể thao, bánh xe lớn, màn hình kỹ thuật số và tư thế lái đậm chất sport-touring, Honda có thể đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực diện với NVX trong phân khúc tay ga thể thao 155-160cc. Đây chính là trận chiến mà người hâm mộ của cả Honda và Yamaha đã chờ đợi từ lâu.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Mitsubishi Xpander 2025 lộ diện tại Việt Nam, sẵn sàng ra mắt cuối năm

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mới đây, hình ảnh mẫu Mitsubishi Xpander 2025 với ngoại hình mới lạ xuất hiện tại Việt Nam đã được lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn ô tô. Đây nhiều khả năng là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của mẫu MPV Nhật Bản, từng ra mắt tại Indonesia hồi tháng 5 vừa qua.

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

null