Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Honda Motocompacto - Xe điện gấp gọn giá chỉ 25 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Hiện Honda Motocompacto đang gây sốt tại Mỹ bởi thiết kế gấp gọn như vali với mức giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng – đây là lựa chọn lý tưởng cho một phương tiện xanh, gọn nhẹ và đầy sáng tạo.

Giữa thời điểm giá nhiên liệu leo thang và nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, xe điện nhanh chóng trở thành lựa chọn di chuyển ưu việt, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí. Trong xu hướng đó, Honda đã tạo nên cơn sốt với một mẫu xe điện mini độc đáo mang tên Motocompacto, nổi bật nhờ thiết kế gập gọn như một chiếc vali kéo.

glo-31825-5.jpg

Motocompacto từng làm “dậy sóng” mạng xã hội nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, lạ mắt, và tính cơ động vượt trội. Đây là phiên bản hiện đại hóa của chiếc Honda Motocompo chạy xăng ra đời từ thập niên 1980 – mẫu xe từng được bán như một tùy chọn đi kèm khi mua ô tô. Dù thiết kế ấn tượng, Motocompo cũ nặng gần 40kg và chưa được phổ biến rộng rãi.

Nắm bắt tiềm năng, Honda đã “hồi sinh” ý tưởng này bằng công nghệ mới, cho ra đời Motocompacto – mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện, trọng lượng chỉ 18,7 kg, nhỏ gọn và được bán như một sản phẩm độc lập, dễ tiếp cận với người tiêu dùng.

glo-31825-6.jpg

Điểm đặc biệt nhất của Motocompacto là khả năng gập gọn chỉ trong 30 giây, biến thành một khối hình chữ nhật kích thước 741 x 535 x 94 mm, giống như một chiếc vali có tay cầm và bánh kéo. Thiết kế này cực kỳ tiện lợi cho dân văn phòng, sinh viên hay người cần di chuyển ngắn trong đô thị – dễ dàng mang vào lớp học, đặt trong cốp xe hơi hay mang lên thang máy.

Motocompacto mang phong cách tối giản, hiện đại, nhưng vẫn đầy tiện ích. Xe có một ngăn chứa đồ nhỏ phía trước – đủ để đựng sách vở, chai nước, thậm chí có cả lỗ thoát nước để bạn có thể ướp lạnh đồ uống bằng đá.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện công suất 0,66 mã lực, mô-men xoắn 16Nm, đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Pin lithium-ion dung lượng 6.8Ah cho phép xe chạy tối đa gần 20 km mỗi lần sạc đầy.

glo-31825-7.jpg

Dù công suất và tầm hoạt động không lớn, Motocompacto vẫn được đánh giá cao bởi sự mượt mà, ổn định khi di chuyển. Nhiều chuyên trang công nghệ tại Mỹ đã dành lời khen ngợi cho mẫu xe này sau khi trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, xe cũng có một vài hạn chế như yên xe cứng, không có hệ thống giảm xóc, khiến nó không phù hợp cho quãng đường dài hoặc địa hình xấu. Dù vậy, đây là cái giá chấp nhận được cho một mẫu xe đề cao sự tiện lợi và tính cơ động.

glo-31825-8.jpg

Hiện Honda Motocompacto đang được bán ra tại thị trường Mỹ với mức giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng – mức giá hấp dẫn cho một phương tiện xanh, gọn nhẹ và đầy sáng tạo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Có thể bạn quan tâm

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Honda Accord Hybrid 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Accord e:HEV 2025 tại Thái Lan - thị trường đầu tiên ở Đông Nam Á đón nhận phiên bản hybrid mới nhất của mẫu sedan hạng D này. Xe được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm Big Motor Sale, đánh dấu sự nâng cấp đáng chú ý về công nghệ và trang bị an toàn.

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

null