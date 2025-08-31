Honda Motocompacto - Xe điện gấp gọn giá chỉ 25 triệu đồng

(GLO)- Hiện Honda Motocompacto đang gây sốt tại Mỹ bởi thiết kế gấp gọn như vali với mức giá 995 USD, tương đương khoảng 25 triệu đồng – đây là lựa chọn lý tưởng cho một phương tiện xanh, gọn nhẹ và đầy sáng tạo.

Giữa thời điểm giá nhiên liệu leo thang và nhận thức về bảo vệ môi trường ngày càng tăng, xe điện nhanh chóng trở thành lựa chọn di chuyển ưu việt, vừa thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm chi phí. Trong xu hướng đó, Honda đã tạo nên cơn sốt với một mẫu xe điện mini độc đáo mang tên Motocompacto, nổi bật nhờ thiết kế gập gọn như một chiếc vali kéo.

Motocompacto từng làm “dậy sóng” mạng xã hội nhờ ngoại hình nhỏ nhắn, lạ mắt, và tính cơ động vượt trội. Đây là phiên bản hiện đại hóa của chiếc Honda Motocompo chạy xăng ra đời từ thập niên 1980 – mẫu xe từng được bán như một tùy chọn đi kèm khi mua ô tô. Dù thiết kế ấn tượng, Motocompo cũ nặng gần 40kg và chưa được phổ biến rộng rãi.

Nắm bắt tiềm năng, Honda đã “hồi sinh” ý tưởng này bằng công nghệ mới, cho ra đời Motocompacto – mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện, trọng lượng chỉ 18,7 kg, nhỏ gọn và được bán như một sản phẩm độc lập, dễ tiếp cận với người tiêu dùng.

Điểm đặc biệt nhất của Motocompacto là khả năng gập gọn chỉ trong 30 giây, biến thành một khối hình chữ nhật kích thước 741 x 535 x 94 mm, giống như một chiếc vali có tay cầm và bánh kéo. Thiết kế này cực kỳ tiện lợi cho dân văn phòng, sinh viên hay người cần di chuyển ngắn trong đô thị – dễ dàng mang vào lớp học, đặt trong cốp xe hơi hay mang lên thang máy.

Motocompacto mang phong cách tối giản, hiện đại, nhưng vẫn đầy tiện ích. Xe có một ngăn chứa đồ nhỏ phía trước – đủ để đựng sách vở, chai nước, thậm chí có cả lỗ thoát nước để bạn có thể ướp lạnh đồ uống bằng đá.

Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện công suất 0,66 mã lực, mô-men xoắn 16Nm, đủ sức đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị. Pin lithium-ion dung lượng 6.8Ah cho phép xe chạy tối đa gần 20 km mỗi lần sạc đầy.

Dù công suất và tầm hoạt động không lớn, Motocompacto vẫn được đánh giá cao bởi sự mượt mà, ổn định khi di chuyển. Nhiều chuyên trang công nghệ tại Mỹ đã dành lời khen ngợi cho mẫu xe này sau khi trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, xe cũng có một vài hạn chế như yên xe cứng, không có hệ thống giảm xóc, khiến nó không phù hợp cho quãng đường dài hoặc địa hình xấu. Dù vậy, đây là cái giá chấp nhận được cho một mẫu xe đề cao sự tiện lợi và tính cơ động.

