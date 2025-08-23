Danh mục
Honda Zoomer e: Chiếc xe điện “chất lừ” dành riêng cho Gen Z

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Honda Zoomer e: là mẫu xe điện mới đến từ liên doanh Wuyang Honda (Trung Quốc), lấy cảm hứng thiết kế từ chiếc Honda Zoomer nổi tiếng tại Đông Nam Á. Với diện mạo cá tính, gọn nhẹ và đậm chất “cool ngầu”, Zoomer e: nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của thế hệ Gen Z năng động.

Thiết kế nổi bật, nhỏ gọn nhưng không kém phần mạnh mẽ

glo-zoomer-e-238-4.jpg

Zoomer e: gây ấn tượng với đèn pha tròn cổ điển sử dụng công nghệ LED hiện đại, kết hợp cùng đèn hậu thể thao, khung thép chắc chắn và lốp địa hình bản lớn. Kích thước xe chỉ 1.710 x 765 x 1.030 mm và trọng lượng siêu nhẹ 54 kg – phù hợp với người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên.

Tiện lợi và linh hoạt trong đô thị

glo-zoomer-e-238-1.jpg

Là xe đạp điện nên Zoomer e: vẫn có bàn đạp, cho phép sử dụng linh hoạt khi hết pin. Động cơ điện gắn bánh sau giúp xe đạt tốc độ tối đa 25 km/h – vừa đủ cho di chuyển an toàn trong thành phố đông đúc.

Công nghệ hiện đại, pin "xịn sò" từ Honda

glo-zoomer-e-238-6.jpg

Zoomer e: được trang bị pin lithium chính hãng, có thể tháo rời hoặc sạc trực tiếp, cho quãng đường tối đa 90 km/lần sạc. Pin có hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 85%, chống thấm nước, dễ bảo trì và thay thế.

Trang bị thông minh, an toàn vượt trội

glo-zoomer-e-238-3.jpg

Xe tích hợp Smartkey và hệ thống khóa từ tăng cường bảo mật. Màn hình LCD tròn hiển thị đầy đủ thông tin, hỗ trợ kết nối smartphone qua Bluetooth. Zoomer e: còn sở hữu bộ vành đúc chắc chắn, hệ thống phanh đĩa trước - sau, và giảm xóc êm ái, mang đến trải nghiệm lái mượt mà trên nhiều loại địa hình.

Giá cả dễ tiếp cận

glo-zoomer-e-238-2.jpg

Tại thị trường Trung Quốc, Honda Zoomer e: có giá 6.299 nhân dân tệ, tương đương khoảng 23 triệu đồng – một mức giá hấp dẫn cho mẫu xe điện hiện đại, tiện lợi và đậm chất cá nhân.

