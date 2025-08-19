Danh mục
VinFast triển khai chính sách bảo hành vượt trội: 6 năm cho xe, 8 năm cho pin xe máy điện

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Từ ngày 15/8/2025, VinFast chính thức áp dụng chính sách bảo hành chính hãng lên tới 6 năm cho xe máy điện và 8 năm cho pin, không giới hạn số km. Chính sách này áp dụng với tất cả các mẫu xe máy điện sử dụng pin LFP.

So với các dòng xe máy xăng hiện có trên thị trường, chính sách bảo hành mới của VinFast có thời hạn gấp đôi, khẳng định chất lượng, độ bền và độ an toàn vượt trội của sản phẩm. Đây cũng là lời cam kết mạnh mẽ của hãng trong việc đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng.

glo-19825-6.jpg

Pin LFP - linh kiện được bảo hành lâu nhất thị trường

Đặc biệt, pin LFP trên các dòng xe máy điện VinFast hiện là linh kiện có thời gian bảo hành dài nhất thị trường xe máy – lên tới 8 năm. Loại pin này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, chịu nhiệt tốt và đảm bảo an toàn cháy nổ. Ngoài ra, pin LFP không chứa kim loại hiếm như coban hay niken, góp phần giảm tác động đến môi trường.

glo-19825-4.jpg

Ông Hoàng Hà – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh xe máy điện VinFast – chia sẻ: “Với chính sách bảo hành gấp đôi so với nhiều thương hiệu xe máy xăng, VinFast mong muốn mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Chúng tôi tự tin có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý và hậu mãi tốt nhất thị trường.”

Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn cho người dùng xe điện

Song song với chính sách bảo hành ưu việt, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027. Tặng 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng tại Hà Nội và An Giang (đến hết 24/10/2025), TP.HCM (đến hết 31/10/2025). Giảm 10% giá xe và hỗ trợ trả góp lên tới 80–90% giá trị xe tại ba địa phương trên.

glo-19825-5.jpg

Ngoài ra, VinFast còn phối hợp cùng các đối tác tổ chức chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện – Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” trên cả nước, nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Hiện tại, VinFast đang sở hữu mạng lưới gần 500 cửa hàng kinh doanh và 400 xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc, không ngừng mở rộng để phục vụ khách hàng dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm các dòng xe máy điện thông minh, thân thiện với môi trường.

null