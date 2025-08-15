Danh mục
Các mẫu xe máy điện không cần bằng lái - Lựa chọn phù hợp cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)-Với ưu điểm dễ vận hành, thân thiện với môi trường và đặc biệt là không yêu cầu giấy phép lái xe, xe máy điện công suất nhỏ đang trở thành lựa chọn phổ biến trong giới học sinh THPT tại Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019, những mẫu xe có công suất không vượt quá 4 kW và tốc độ tối đa dưới 50 km/h được phép lưu thông mà không cần bằng lái, phù hợp với người từ 16 tuổi trở lên. Dưới đây là những mẫu xe nổi bật trong phân khúc này:

VinFast Motio

vinfast-motio.jpg

Đây là mẫu xe điện có giá thấp nhất của VinFast, được thiết kế hướng đến học sinh với tiêu chí gọn nhẹ, dễ sử dụng và tiết kiệm. Motio sử dụng ắc-quy chì kín khí, công suất 1,5 kW, đạt tốc độ tối đa 49 km/h và phạm vi hoạt động 82 km sau mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy khoảng 10 tiếng. Giá bán chỉ 12 triệu đồng – một lựa chọn đáng cân nhắc cho việc di chuyển hằng ngày trong đô thị.

VinFast Evo200 Lite

vinfast-evo200-lite.jpg

Là phiên bản giới hạn tốc độ từ mẫu Evo200, Evo200 Lite vẫn giữ thiết kế trẻ trung, hiện đại. Xe trang bị pin lithium, công suất 2,45 kW, giới hạn tốc độ ở mức 49 km/h, có thể đi được hơn 200 km mỗi lần sạc. Với giá 22 triệu đồng, mẫu xe này nổi bật trong phân khúc không cần bằng lái nhờ phạm vi hoạt động vượt trội.

VinFast Evo Grand Lite

vinfast-evo-grand-lite.jpg

Ra mắt năm 2025, Evo Grand Lite là bản đơn giản hóa từ Evo Grand. Xe có công suất 1,9 kW, tốc độ tối đa 48 km/h, sử dụng pin lithium 1,2 kWh cho phạm vi khoảng 198 km, có thể mở rộng tới 262 km khi lắp thêm pin phụ. Với mức giá khởi điểm 18 triệu đồng, đây là lựa chọn lý tưởng cho học sinh cần xe chạy xa nhưng vẫn nhỏ gọn và dễ điều khiển.

Honda ICON e:

glo-xe-dien-khong-can-bang-lai.jpg

Mẫu xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam, ICON e: có công suất 1,5 kW và vận tốc tối đa 48 km/h. Pin lithium tháo rời, mỗi lần sạc đầy cho phạm vi di chuyển khoảng 71 km. Với thiết kế tối giản, cốp rộng 26 lít và giá bán 26,4 triệu đồng, ICON e: phù hợp với học sinh, sinh viên yêu thích thương hiệu Honda và sự tiện dụng.

Yadea Vekoo

yadea-vekoo.jpg

Trang bị ắc-quy graphene TTFAR, Yadea Vekoo có công suất 1,0 kW, tốc độ tối đa 38 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 65 km. Xe có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho nhu cầu đi lại nội thành. Với giá 15,49 triệu đồng, đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Motio trong phân khúc giá rẻ.

Yadea Ossy

yadea-ossy.jpg

Là mẫu xe mới ra mắt của Yadea, Ossy sở hữu thiết kế thời trang và kích thước nhỏ gọn. Xe dùng pin lithium, công suất 2,5 kW, tốc độ tối đa 46 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 85 km. Giá bán khoảng 16 triệu đồng, phù hợp với cả học sinh nam và nữ yêu thích phong cách hiện đại.

Yadea Orla

yadea-orla.jpg

Mang thiết kế mềm mại, trẻ trung, Orla là lựa chọn lý tưởng cho học sinh nữ. Xe có công suất 1,7 kW, tốc độ tối đa 48 km/h, sử dụng pin lithium, cho quãng đường di chuyển từ 70 đến 80 km. Giá bán khoảng 17 triệu đồng, phù hợp cho nhu cầu đi học và di chuyển ngắn.

Yadea Oris

yadea-oris.jpg

Với thiết kế thể thao, mạnh mẽ, Oris phù hợp với học sinh nam cần một chiếc xe cá tính nhưng vẫn nằm trong giới hạn không cần bằng lái. Xe trang bị động cơ 2,45 kW, tốc độ tối đa 49 km/h, pin lithium cho phạm vi di chuyển 90 km. Giá bán vào khoảng 18 triệu đồng.

Ngoài ra, Yadea còn cung cấp các mẫu xe điện khác như iCute, Vigor, Ocean và M6I – tất cả đều tuân thủ quy định về công suất và tốc độ để không cần bằng lái. Các mẫu này sử dụng pin lithium hoặc ắc-quy tùy phiên bản, giá dao động từ 15,49 đến 17,99 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Đánh giá bài viết

