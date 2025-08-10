Danh mục
Việt Nam lọt top 3 thị trường xe máy điện tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ (theo thanhnien.vn; znews.vn)

(GLO)- Theo chuyên trang thống kê dữ liệu xe máy toàn cầu Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 tăng trưởng đến 99,2% với tổng cộng 209.000 chiếc đã đến tay khách hàng, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng doanh số bán xe máy điện 2 bánh toàn cầu đạt 4,4 triệu chiếc, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, bước tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chịu nhiều tác động từ chính sách hỗ trợ.

xe-may-dien-vinfast.jpg
Hãng xe VinFast lọt vào top 10 nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới.

Trung Quốc tiếp tục là quốc gia dẫn đầu về lượng tiêu thụ xe máy điện. Trong nửa đầu năm, khách hàng Trung Quốc đã mua tổng cộng khoảng 3,2 triệu xe máy điện, tương đương 73% tổng doanh số xe máy điện toàn cầu.

Ấn Độ vươn lên trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ 2 thế giới nhờ các quy định khí thải cùng ưu đãi dành cho xe điện. Doanh số xe 2 bánh chạy điện ở quốc gia đông dân nhất thế giới tăng trưởng 9,1%. Trong đó, thương hiệu nội địa TVS Motor vươn lên dẫn đầu, vượt qua các nhà sản xuất xe điện thuần túy như Ola Electric và Ather.

Cùng với vị trí thứ 3 của Việt Nam, hãng xe VinFast cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và lọt vào top 10 nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất thế giới.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 4 với mức tăng 37,4% về doanh số bán xe máy điện, trong khi thị trường xe máy xăng tại quốc gia này lại đang gặp khó khăn sau sự bùng nổ trong những năm gần đây.

Dữ liệu của MotorCycles Data cũng cho thấy toàn thế giới có hơn 80 triệu xe máy điện còn đang lưu hành. Dù đã đạt được mức tăng trưởng đáng kể, chuyên trang này nhận định thị trường xe máy điện toàn cầu vẫn còn dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

