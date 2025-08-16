Danh mục
Honda sắp đưa mẫu xe máy điện giá dưới 10 triệu đồng về Việt Nam, chạy tối đa 80 km

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một mẫu xe máy điện mini mới của Honda đang thu hút nhiều sự chú ý và dự kiến sẽ sớm có mặt tại Việt Nam. Với mức giá khởi điểm dưới 10 triệu đồng và khả năng di chuyển lên đến 80 km.

Tại Trung Quốc, Honda U-Qe 2024 – sản phẩm của liên doanh Wuyang-Honda – đang tạo nên cơn sốt nhờ thiết kế trẻ trung và giá bán hấp dẫn. Xe có ba phiên bản với mức giá dao động từ 2.599 NDT (khoảng 8,5 triệu đồng) đến 3.999 NDT (khoảng 13,3 triệu đồng). Mẫu xe này được định vị là giải pháp di chuyển tiết kiệm, gọn nhẹ, phù hợp với sinh viên, nhân viên văn phòng và phụ nữ tại các đô thị.

glo-honda-u-qe-168254.jpg

Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng cho đô thị

Honda U-Qe mang phong cách thiết kế tối giản, hiện đại. Thân xe nhỏ gọn giúp dễ dàng luồn lách trong các con phố chật hẹp. Phần đầu xe được bo tròn mềm mại, tích hợp đèn pha LED nhỏ gọn cùng dải định vị LED ngang trên yếm, tạo cảm giác hiện đại và cá tính.

glo-honda-u-qe-168252.jpg

Xe có sàn để chân phẳng, tăng sự thoải mái khi ngồi và thuận tiện khi cần chở thêm đồ. Đặc biệt, Honda trang bị bàn đạp trợ lực, cho phép người dùng tiếp tục di chuyển như xe đạp điện trong trường hợp hết pin – một điểm cộng đáng giá.

Trang bị đầy đủ trong tầm giá

Honda U-Qe sở hữu màn hình kỹ thuật số hiển thị tốc độ, quãng đường, dung lượng pin… Ngoài ra, xe còn có cổng sạc USB, hỗ trợ sạc điện thoại và thiết bị di động – điều hiếm thấy trong phân khúc giá rẻ.

Xe dùng khóa thông minh Smart Key, giúp tăng độ an toàn và tiện lợi. Một hộc chứa đồ nhỏ phía trước đủ để đựng các vật dụng cá nhân cơ bản.

glo-honda-u-qe-16825.jpg

Hiệu suất và phạm vi hoạt động

U-Qe được trang bị động cơ điện 400W gắn trực tiếp lên trục bánh sau, cho tốc độ tối đa 40 km/h, phù hợp với môi trường đô thị. Xe có ba tùy chọn pin:

  • 48V/12Ah – đi được khoảng 50 km
  • 48V/14Ah – đi được khoảng 65 km
  • 48V/24Ah – đi được tối đa 80 km

Dung lượng pin không quá lớn nên thời gian sạc dự kiến sẽ nhanh. Hệ truyền động bằng nhông xích kết hợp bàn đạp giúp người dùng không lo bị "kẹt" khi hết pin.

glo-honda-u-qe-168251.jpg

Khung gầm và an toàn

Honda U-Qe sử dụng giảm xóc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo trụ phía sau, giúp xe vận hành êm ái ngay cả trên đường gồ ghề. Phiên bản cao cấp được trang bị phanh đĩa trước, trong khi bản tiêu chuẩn sử dụng phanh tang trống. Xe đi kèm vành đúc hợp kim hiện đại, bền bỉ.

glo-honda-u-qe-168253.jpg

Mức giá cạnh tranh

Tại Trung Quốc, U-Qe có 3 phiên bản với mức giá:

  • Bản tiêu chuẩn (phanh tang trống, pin 12Ah): 2.599 NDT (~8,5 triệu đồng)
  • Bản nâng cấp (phanh đĩa, pin 14Ah): khoảng 11,2 triệu đồng
  • Bản cao cấp (phanh đĩa, pin 24Ah): 3.999 NDT (~13,3 triệu đồng)

Với giá chưa tới 15 triệu đồng cho phiên bản cao nhất, cộng thêm uy tín thương hiệu và thiết kế thời thượng, Honda U-Qe là cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe điện đô thị giá rẻ.

glo-honda-u-qe-168250.jpg

Cơ hội tại thị trường Việt Nam

Hiện Honda chưa xác nhận thời điểm phân phối chính thức U-Qe tại Việt Nam. Tuy nhiên, nếu ra mắt, mẫu xe này hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người dùng nhờ giá cả hợp lý, thiết kế nhỏ gọn và tính năng phù hợp nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị – nhất là trong bối cảnh các thành phố lớn đang thúc đẩy sử dụng phương tiện xanh.

