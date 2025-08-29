Honda CB1300SF SP Final Edition cập bến Việt Nam: Mẫu naked-bike giá khoảng 500 triệu đồng

(GLO)- Một cửa hàng chuyên nhập khẩu xe máy tại TP.HCM mới đây đã đưa về nước 4 chiếc Honda CB1300SF SP Final Edition. Đây là mẫu mô tô hướng đến những người đam mê dòng xe cổ điển, đồng thời sở hữu tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Mức giá chính thức chưa được công bố, nhưng theo nhiều nguồn tin, giá bán dự kiến không dưới 500 triệu đồng. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe này được niêm yết ở mức 13.400 USD, tương đương khoảng 353 triệu đồng Việt Nam.

CB1300SF SP Final Edition là một trong bốn phiên bản đặc biệt cuối cùng của dòng CB1300, bên cạnh CB1300 Super Four, CB1300 Super Bol d’Or và hai biến thể SP tương ứng. Trong đó, riêng bản CB1300SF Final Edition và CB1300SF SP Final Edition chỉ sản xuất giới hạn 3.400 chiếc trên toàn cầu.

Dòng Final Edition được ra mắt như lời tri ân của Honda đối với dự án "PROJECT BIG-1" – khởi nguồn từ mẫu CB1000SF ra mắt năm 1992. Suốt hơn 30 năm qua, những mẫu naked-bike phát triển từ dự án này luôn đóng vai trò chủ lực trong phân khúc mô tô phân khối lớn của hãng. Phiên bản Final Edition cũng chính là dấu mốc khép lại vòng đời của CB1300.

Về thông số kỹ thuật, CB1300SF SP Final Edition sở hữu kích thước dài 2.200 mm, rộng 795 mm, cao 1.135 mm; chiều dài cơ sở 1.520 mm; chiều cao yên ở mức 790 mm, trọng lượng xe đạt 272 kg và bình xăng dung tích 21 lít.

Thiết kế vẫn mang đậm phong cách naked-bike truyền thống với đèn pha tròn, cặp đồng hồ dạng analog, yên dài kiểu cổ điển và cụm đèn hậu hình chữ nhật. Điểm nhấn ở phiên bản đặc biệt này là lớp sơn trắng – đỏ ánh kim, gợi nhớ đến thiết kế của CB1000SF đời đầu. Trên bình xăng là dòng chữ “HONDA” thay vì logo cánh chim quen thuộc, kèm theo tem “PROJECT BIG-1” và “Final Edition”.

Một số chi tiết được chăm chút đặc biệt như chảng ba và gắp sau làm từ nhôm đánh bóng, đĩa phanh trước có phần lòng màu vàng và dây xích mạ vàng với một mắt xích khắc chữ “PROJECT BIG-1”.

Dù mang ngoại hình cổ điển, CB1300SF SP Final Edition vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại như: ba chế độ lái (Standard, Sport, Rain), hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, ga tự động (cruise control), phanh ABS hai kênh, tùy chọn sang số nhanh (quickshifter) hai chiều và cổng sạc điện tử dưới yên.

Phiên bản SP còn nổi bật với hệ thống giảm xóc và phanh cao cấp: phuộc trước và giảm xóc sau đến từ thương hiệu Ohlins danh tiếng, cùng kẹp phanh trước Brembo M4 Monoblock - những trang bị thường chỉ xuất hiện trên các dòng mô tô hiệu suất cao.

Về động cơ, xe sử dụng khối máy DOHC 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.284cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất 111 mã lực tại 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 114 Nm tại 6.250 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 6 cấp và hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.