QJMoto SRK250R 2025 - Mẫu môtô thể thao giá hấp dẫn cho dân mới chơi

BỘI NGỌC

(GLO)- Mẫu xe thể thao QJMoto SRK250R phiên bản 2025 chính thức được giới thiệu tại thị trường Đông Nam Á, với diện mạo thể thao, công nghệ hiện đại và mức giá dễ tiếp cận, đặc biệt thu hút sự quan tâm từ những người mới bắt đầu chơi môtô.

Tại Malaysia, SRK250R được bán lẻ với giá đề xuất 9.988 RM (khoảng 62,38 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và các khoản phí đăng ký. Đặc biệt, mức giá ưu đãi này chỉ áp dụng cho 1.000 chiếc đầu tiên phân phối tại thị trường này.

glo-qjmotor-srk-228-2.jpg

Xe có ba lựa chọn màu sắc cá tính: Đỏ Bạc, Xanh Dương và Đen, hiện đã có mặt tại tất cả các đại lý ủy quyền của MForce Bike Holdings trên toàn quốc. Mỗi xe đều đi kèm bảo hành 2 năm không giới hạn số km đối với lỗi sản xuất, cùng nguồn phụ tùng chính hãng luôn sẵn có qua nền tảng trực tuyến của MForce.

glo-qjmotor-srk-228-3.jpg

Về hiệu năng, QJMoto SRK250R sở hữu động cơ DOHC xi-lanh đơn, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất tối đa 27,49 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22,5 Nm tại 7.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền qua hộp số 6 cấp và hệ dẫn động bằng xích.

glo-qjmotor-srk-228-4.jpg

Xe trang bị bộ vành 17 inch trước sau, đi kèm lốp trước 110/70 và lốp sau 160/60, mang lại cảm giác bám đường tốt. Trọng lượng xe ở mức 162 kg, bình xăng dung tích 12,5 lít và chiều cao yên 780 mm – phù hợp với đa phần người sử dụng châu Á.

glo-qjmotor-srk-228-5.jpg

Hệ thống treo bao gồm phuộc trước hành trình ngược (không điều chỉnh) và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Phanh đĩa thủy lực 300 mm phía trước và 240 mm phía sau được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn.

glo-qjmotor-srk-228-6.jpg

Trang bị tiện ích trên SRK250R khá ấn tượng với màn hình TFT-LCD màu hiển thị đầy đủ thông tin, hệ thống đèn LED toàn xe, cổng sạc USB Type-A và Type-C, cùng khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại để quản lý cuộc gọi và tin nhắn trong lúc lái xe.

glo-qjmotor-srk-228-7.jpg

Với thiết kế thể thao, trang bị hiện đại và giá bán hợp lý, QJMoto SRK250R 2025 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những người đang tìm kiếm chiếc môtô đầu tiên trong hành trình chơi xe của mình.

