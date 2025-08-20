Danh mục
Kawasaki Z900 2025 - Thế hệ mới của dòng nakedbike tầm trung

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Kawasaki Z900 2025 là phiên bản mới nhất của dòng nakedbike tầm trung đang được phân phối tại Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. So với thế hệ trước, mẫu xe này nhận được nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế lẫn trang bị.

Về diện mạo, Z900 2025 tiếp tục trung thành với triết lý thiết kế Sugomi - ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của Kawasaki, lấy cảm hứng từ những loài thú săn mồi với vẻ ngoài mạnh mẽ, dữ dằn. Phần đầu xe được làm mới với cụm đèn pha LED thiết kế lại sắc sảo hơn, kết hợp thêm tấm ốp đầu tạo cảm giác hầm hố và đậm chất thể thao.

glo-kawasaki-z900-208-2.jpg

Vẻ đẹp cơ khí vốn là dấu ấn của dòng Z tiếp tục được thể hiện rõ trên Z900 thế hệ mới. Thiết kế lộ thiên của khối động cơ 4 xi-lanh, khung sườn mắt cáo và cổ pô mạ màu vàng đồng tạo nên một tổng thể đậm chất nakedbike.

glo-kawasaki-z900-208-3.jpg

Kawasaki cũng đã cải tiến khung sườn với việc bổ sung vật liệu gia cường, giúp tăng độ cứng vững. Phần thanh đỡ yên được tinh chỉnh để có mặt phẳng lớn hơn, yên xe cũng được làm dày hơn giúp tăng độ êm ái nhưng vẫn giữ nguyên chiều cao yên so với đời cũ. Đèn hậu phía sau được thiết kế lại, mở rộng chiều ngang nhưng có kiểu dáng mỏng và góc cạnh hơn.

glo-kawasaki-z900-208-4.jpg

Về trang bị, Z900 2025 sở hữu nhiều công nghệ đáng chú ý như: Màn hình tốc độ TFT kích thước 5 inch (tăng từ 4,3 inch), hỗ trợ kết nối smartphone và dẫn đường; lần đầu tiên trang bị Cruise Control (ga tự động) xuất hiện trên dòng nakedbike này; hệ thống treo gồm phuộc hành trình ngược phía trước, phanh đĩa đôi 300 mm với kẹp phanh 4 piston và ABS hai kênh. Phía sau là giảm xóc liên kết ngang, phanh đĩa đơn 250 mm.

glo-kawasaki-z900-208-5.jpg

Z900 2025 vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 948 cc, làm mát bằng dung dịch, cho công suất tối đa 124 mã lực, mô-men xoắn 97,4 Nm. Tuy nhiên, hệ thống van ga điện tử đã được tinh chỉnh, giúp giảm mức tiêu hao nhiên liệu 16% so với thế hệ trước.

glo-kawasaki-z900-208-9.jpg

Đáng chú ý, mẫu xe nay còn được trang bị cảm biến quán tính 6 trục (IMU), cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống ABS khi vào cua.

glo-kawasaki-z900-208-10.jpg

Các công nghệ hỗ trợ người lái bao gồm: Ly hợp chống trượt (Slipper Clutch); kiểm soát lực kéo với 3 chế độ và có thể tắt hoàn toàn; hệ thống sang số nhanh (Quick Shifter); hai chế độ công suất: Low (75%) và Full (100%); bốn chế độ lái: Sport, Road, Rain, và Rider (tùy chỉnh).

glo-kawasaki-z900-208-11.jpg
null