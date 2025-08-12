Honda Wave125 2025 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á với loạt nâng cấp đáng chú ý

(GLO)-Honda mới đây đã giới thiệu phiên bản 2025 hoàn toàn mới của mẫu xe Honda Wave125 – hay còn gọi là Honda Future tại thị trường Việt Nam – với hàng loạt cải tiến về trang bị và tiện nghi.

Ở thế hệ mới, Wave125 được nâng cấp đáng kể nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng. Điểm nhấn nổi bật là hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key (trang bị trên bản vành đúc - smartkey), công tắc mở yên tiện lợi, cổng sạc USB-C tích hợp và móc treo đồ có thể gập lại. Những trang bị này hứa hẹn sẽ mang lại sự tiện dụng cao hơn cho người dùng trong quá trình di chuyển hàng ngày.

Về vận hành, Honda Wave125 2025 sử dụng động cơ 4 thì, SOHC, dung tích 125cc, làm mát bằng gió, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Xe đi kèm hộp số tròn 4 cấp và bộ ly hợp ướt nhiều lá, hỗ trợ cả khởi động bằng điện lẫn cần đạp. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,4 lít/100 km (tương đương 71,4 km/lít), tiếp tục là một trong những mẫu xe số tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.

Hệ thống giảm xóc bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Trang bị an toàn đáng chú ý là phanh đĩa trước tích hợp công nghệ phanh kết hợp CBS, đi kèm phanh tang trống phía sau, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp.

Tại Thái Lan - thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe mới - Honda Wave125 2025 được phân phối với ba phiên bản cùng năm tùy chọn màu sắc: Bản vành đúc - smartkey có giá bán 60.800 baht (khoảng 49,3 triệu đồng), với các màu: nâu-đen, xanh-đen, trắng-đen và đen. Bản vành đúc tiêu chuẩn có giá 59.400 baht (khoảng 48 triệu đồng), màu sắc tương tự bản smartkey. Bản vành nan hoa, giá 57.200 baht (khoảng 46,3 triệu đồng), gồm hai tùy chọn màu: đỏ-đen và đen.

Sự xuất hiện của Honda Wave125 2025 tại Thái Lan nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam - nơi mẫu xe này (với tên gọi Honda Future) vốn đã được ưa chuộng nhờ độ bền cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.