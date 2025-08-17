Honda NX500 được ưu đãi tới 22 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị

(GLO)- Một đại lý Honda tại TP.HCM mới đây đã triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho mẫu xe adventure-touring tầm trung Honda NX500, áp dụng đến hết ngày 31/08/2025.

Theo đó, khách hàng mua xe trong thời gian này sẽ được trợ giá trực tiếp lên đến 22 triệu đồng, kèm theo quà tặng bao gồm đèn trợ sáng RS5 và gói cứu hộ toàn quốc Zuttoride có thời hạn 2 năm – bộ đôi hỗ trợ cực kỳ hữu ích cho những chuyến đi xa.

Honda NX500 đang được giảm giá và tặng thêm quà.

Honda NX500 là phiên bản thay thế cho dòng CB500X từng được ưa chuộng tại Việt Nam. Ra mắt từ tháng 9/2024, mẫu xe nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng yêu xe phân khối lớn nhờ thiết kế khỏe khoắn, khả năng vận hành ổn định và tính tiện dụng cao cho cả đi phố lẫn đi tour.

Honda NX500 có công suất xấp xỉ 50 mã lực.

Sở hữu động cơ 2 xy-lanh song song, dung tích 471cc, làm mát bằng dung dịch, NX500 cho công suất tối đa 49,75 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 43 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu hao nhiên liệu được công bố khoảng 3,74 lít/100km, cho thấy khả năng tiết kiệm tốt trong phân khúc.

Mức tiêu hao nhiên liệu của Honda NX500 khá hợp lý khi so sánh với các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Khung sườn nhẹ kết hợp hệ thống treo êm ái giúp Honda NX500 linh hoạt trong đô thị nhưng vẫn đủ đầm chắc khi mang hành lý hay di chuyển đường dài. Xe cũng được trang bị hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái nh ư:ABS 2 kênh, giúp kiểm soát lực phanh riêng biệt cho bánh trước và sau; phanh đĩa đôi phía trước, cải thiện hiệu suất phanh; hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control, hỗ trợ kiểm soát độ bám trong điều kiện đường trơn trượt; màn hình TFT màu, thay thế đồng hồ LCD cũ, hiển thị thông tin rõ ràng và hiện đại hơn.

Thiết kế đầu đèn mới tạo cảm giác thon gọn hơn.

Phong cách adventure-touring đặc trưng mang đến tư thế lái thoải mái, giúp hạn chế mỏi mệt khi di chuyển liên tục. Thiết kế tổng thể của xe được tinh chỉnh theo triết lý "đi phố êm – đi tour khỏe", với kính chắn gió, tay lái, yên xe và khoảng sáng gầm được tối ưu cho cả đường trường và đường phố.

Một điểm thú vị khác là Honda NX500 cũng đã được lựa chọn làm xe chuyên dụng cho lực lượng cảnh sát giao thông, minh chứng thêm cho độ tin cậy, bền bỉ và khả năng thích nghi của mẫu xe này trong nhiều điều kiện sử dụng.

Màn hình TFT là một trong các trang bị mới so với mẫu CB 500X đời trước.

Với thiết kế phù hợp vóc dáng người Việt, khả năng vận hành bền bỉ, trang bị hiện đại và mức giá đang được ưu đãi mạnh tay, Honda NX500 là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một mẫu mô tô phân khối lớn vừa có thể di chuyển hàng ngày, vừa đáp ứng tốt các chuyến đi xa.