Honda Việt Nam ra mắt Wave RSX FI 2026 với giá từ 22,44 triệu đồng

(GLO)-Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu mẫu xe số phổ thông Wave RSX FI phiên bản 2026, với điểm nhấn là hai màu sắc mới Xám Đen và Đỏ Đen, cùng bộ tem thiết kế hoàn toàn mới mang phong cách thể thao.

Là dòng xe số quen thuộc trên thị trường Việt Nam, Wave RSX FI tiếp tục duy trì thế mạnh về thiết kế năng động, khả năng vận hành bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu. Trong lần nâng cấp này, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ với thông điệp “Lái cuồng nhiệt, in chất riêng”, nhấn mạnh vào sự khác biệt và cá tính.

6wave-moi.jpg

Wave RSX FI 2026 sở hữu thiết kế tổng thể góc cạnh, với mặt nạ trước tạo hình chữ V sắc nét và cụm đèn xi nhan liền khối, mang lại diện mạo gọn gàng và mạnh mẽ. Logo 3D “RSX” mới được bổ sung trên phiên bản thể thao, kết hợp cùng các đường nét khỏe khoắn chạy dọc thân xe tạo nên điểm nhấn nổi bật.

4-wave-moi.jpg

Phiên bản màu Đỏ Đen đặc biệt được thiết kế lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua, với ba tông màu Đỏ – Xanh – Trắng phối hợp trên mặt nạ và thân xe, mang lại vẻ ngoài đậm chất tốc độ và phong cách.

5wave-moi.jpg

Mẫu xe vẫn giữ nguyên nhiều trang bị đáng chú ý như: Mặt đồng hồ thiết kế thể thao, dễ quan sát; cụm đèn hậu vuốt cao tạo dáng vẻ khỏe khoắn; ốp ống xả màu đen bằng nhựa cao cấp, tăng tính thẩm mỹ; khóa tích hợp đa chức năng gồm khóa điện, khóa cổ, khóa yên và khóa từ; hộc chứa đồ rộng, có thể để vừa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng các vật dụng cá nhân.

2-wave-moi.jpg

Wave RSX FI 2026 sử dụng động cơ 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn, được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Công nghệ này giúp tối ưu hóa khả năng tăng tốc, đồng thời duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm chỉ 1,56 lít/100km.

3-wave-moi.jpg

Theo HVN, Wave RSX FI phiên bản 2026 sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 8/8/2025, thông qua hệ thống HEAD trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất như sau:

1-wave-moi.jpg
