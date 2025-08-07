Honda Shine 100 DX ra mắt xe côn tay siêu tiết kiệm xăng, giá chỉ 22 triệu đồng

(GLO)-Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) vừa giới thiệu mẫu xe côn tay phổ thông mới mang tên Honda Shine 100 DX, hướng đến đối tượng người dùng yêu thích sự bền bỉ, tiết kiệm và tiện dụng trong các chuyến đi hàng ngày.

Shine 100 DX nổi bật với thiết kế khí động học ở phần đầu xe, đèn pha góc cạnh đầy mạnh mẽ cùng bộ tem mới hiện đại, tạo cảm giác thanh thoát và cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mâm xe hợp kim sơn đen tăng vẻ thể thao, đồng thời đảm bảo độ bền khi vận hành.

Cụm đồng hồ analog kép được tối giản giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số xe. Chiều cao yên hợp lý, khoảng sáng gầm xe tối ưu cùng yên xe dài và êm ái cũng là những điểm cộng đáng chú ý, giúp hành trình trở nên thoải mái hơn cho cả người lái và người ngồi sau.



Honda Shine 100 DX được trang bị động cơ eSP 98,98cc, sử dụng công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI, đạt tiêu chuẩn khí thải OBD2B. Khối động cơ này sản sinh công suất 5,43 kW và mô-men xoắn cực đại 8,04 Nm, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm xăng tối đa.

Hệ thống truyền động mượt mà kết hợp khung sườn kim cương giúp xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình. Hệ thống phanh CBS (Combi-Brake System) tăng hiệu quả phanh và nâng cao mức độ an toàn, đặc biệt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.

Xe còn được tích hợp chân chống có cảm biến an toàn, giúp ngăn khởi động khi chân chống đang hạ - hạn chế tối đa tình trạng quên gạt chân chống. Tay nắm sau chắc chắn vừa tăng tính an toàn vừa góp phần hoàn thiện ngoại hình xe.

Ngoài ra, bánh xe có bán kính quay vòng nhỏ và hệ thống giảm xóc tối ưu giúp Shine 100 DX dễ dàng di chuyển linh hoạt trong khu vực nội đô, ngõ hẹp hay các con đường gồ ghề.



Honda Shine 100 DX hiện được bán ra với mức giá 74.959 rupee (khoảng 22,3 triệu đồng), trở thành một trong những mẫu xe côn tay phổ thông có giá tốt nhất thị trường, đặc biệt phù hợp với người dùng tại các khu vực đô thị và nông thôn.