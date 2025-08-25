Danh mục
Yamaha ra mắt YZF-R3 2025: Giá 132 triệu đồng, xứng đáng danh xưng “vua côn tay”

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Yamaha Motor Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản 2025 của mẫu sportbike YZF-R3. Mẫu xe mới được nâng cấp đáng kể về thiết kế và trang bị công nghệ, trong khi vẫn giữ nguyên sức mạnh động cơ quen thuộc. Xe có giá bán lẻ đề xuất 132 triệu đồng.

Thiết kế thể thao, khí động học cải tiến

So với thế hệ trước, Yamaha R3 2025 sở hữu diện mạo mới mạnh mẽ và thể thao hơn, lấy cảm hứng từ các mẫu xe phân khối lớn trong dòng R-Series. Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở phần đầu xe với cụm đèn pha LED projector đặt giữa, kèm theo hai dải đèn định vị ban ngày DRLs sắc nét hai bên, tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cá tính.

glo-sportbike-yzf-r3-1.jpg

Ngoài ra, R3 mới còn được trang bị thêm cánh gió nhỏ phía trước – chi tiết được Yamaha khẳng định giúp cải thiện tính khí động học khi xe vận hành ở tốc độ cao. Thiết kế yên xe và ốp sườn hai bên cũng được tinh chỉnh gọn gàng hơn, hỗ trợ người lái dễ dàng chống chân và tạo cảm giác ngồi vững chãi hơn.

glo-sportbike-yzf-r3-2.jpg

Trang bị công nghệ hiện đại

Phiên bản 2025 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD hoàn toàn mới, tích hợp kết nối với điện thoại thông qua ứng dụng Yamaha MyRide. Nhờ đó, người lái có thể theo dõi các thông báo cuộc gọi, tin nhắn SMS và email trực tiếp trên màn hình xe – một tính năng hữu ích trong điều kiện vận hành thực tế.

glo-sportbike-yzf-r3-3.jpg

Các trang bị cao cấp vốn có vẫn được giữ lại, bao gồm phuộc trước hành trình ngược KYB đường kính 37mm, hệ thống phanh ABS hai kênh, cùng đĩa phanh 298mm ở bánh trước và 220mm ở bánh sau.

Động cơ và hiệu suất

Yamaha R3 2025 vẫn sử dụng khối động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 321cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 42 mã lực tại 10.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 29,5Nm tại 9.500 vòng/phút. Đi kèm là hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt (Assist & Slipper Clutch), mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và an toàn hơn khi dồn số gấp.

glo-sportbike-yzf-r3-4.jpg

Thông số kỹ thuật chính của Yamaha R3 2025: Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 2.090 x 730 x 1.140 mm; chiều cao yên: 780 mm; khoảng sáng gầm: 160 mm; trọng lượng ướt: 169 kg; dung tích bình xăng: 14 lít.

glo-sportbike-yzf-r3-5.jpg

Giá bán và lựa chọn màu sắc

YZF-R3 2025 hiện đã có mặt tại các đại lý Yamaha 3S trên toàn quốc, với mức giá bán lẻ đề xuất là 132 triệu đồng. Xe có 3 tùy chọn màu sắc mới cho năm 2025 gồm: Xanh-Đen, Đen tuyền và Trắng-Xám, phù hợp với nhiều phong cách người dùng.

glo-sportbike-yzf-r3-6.jpg

Với thiết kế thể thao, nhiều nâng cấp đáng giá và hiệu năng ấn tượng, Yamaha R3 2025 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sportbike hạng nhẹ - xứng đáng với danh xưng “vua côn tay” của giới trẻ yêu tốc độ.

