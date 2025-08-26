Mô tô đặc chủng trong lễ diễu binh A80: "Nặng bằng 3 chiếc Vision, mạnh ngang ô tô" - Có thể mua được không?

(GLO)- Trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại của Bộ Công an đã xuất hiện. Bên cạnh dàn ô tô chuyên dụng còn có mô tô đặc chủng thuộc lực lượng cảnh vệ - một phương tiện ấn tượng về mặt hình ảnh.

Chiếc xe này là Yamaha FJR1300P, phiên bản mô tô đặc chủng được thiết kế riêng cho các lực lượng cảnh sát, trong đó có Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (trực thuộc Bộ Công an Việt Nam), dùng cho nhiệm vụ dẫn đoàn, hộ tống các đoàn lãnh đạo cấp cao.

Mô tô đặc chủng Yamaha FJR1300P trong buổi hợp luyện cho A80. Ảnh: S.t

Phiên bản đặc biệt, “độ” riêng cho lực lượng an ninh

FJR1300P được phát triển dựa trên mẫu thương mại FJR1300ES, nhưng đã được nhà sản xuất Nhật Bản tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu của lực lượng chức năng. Năm 2017, Yamaha Việt Nam đã nhập khẩu và bàn giao 35 chiếc FJR1300P phục vụ cho các nhiệm vụ quan trọng.

Chiếc mô tô này từng xuất hiện trong các sự kiện ngoại giao cấp cao như chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Joe Biden (2023), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un (2019), và gần nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin (6/2024).

Để có thể điều khiển xe thuần thục, sĩ quan phải trải qua quá trình luyện tập có thể lên tới 2 năm. Ảnh: S.t

Hiện tại, FJR1300P cũng đang được sử dụng bởi lực lượng cảnh sát nhiều quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đan Mạch…

Sức mạnh “ngang ngửa ô tô”

Yamaha FJR1300P được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.298 cc, làm mát bằng dung dịch – tương tự như bản thương mại. Khối động cơ này sản sinh công suất khoảng 128 mã lực, mô-men xoắn cực đại 121 Nm, tương đương hoặc thậm chí vượt trội một số mẫu ô tô cỡ nhỏ như KIA Morning hay Toyota Wigo.

Dàn mô tô đặc chủng Yamaha FJR1300P hộ tống đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Việt Nam năm 2024. Ảnh: S.t

Với trọng lượng xấp xỉ 300 kg - tương đương ba chiếc Honda Vision gộp lại, FJR1300P được đánh giá là mẫu xe mạnh mẽ nhưng vẫn linh hoạt, phù hợp với điều kiện giao thông và thể trạng người châu Á.

Trang bị tiện nghi và an toàn tối đa

So với các mẫu từng được sử dụng trước đây như Honda 650cc hay BMW nhập từ Đức, FJR1300P không chỉ hiện đại hơn mà còn tối ưu cho môi trường hoạt động đặc thù.

Yamaha FJR1300P của lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Ảnh: S.t

Một số trang bị nổi bật như: Yên đơn, đèn còi ưu tiên, loa phóng thanh, công tắc điều khiển chuyên dụng; kính chắn gió điều chỉnh điện, tay lái có sưởi, yên xe tùy chỉnh độ cao; hệ thống treo điện tử, hệ thống ga tự động (cruise control), ABS, kiểm soát lực kéo (TCS); đèn pha LED chiếu sáng mạnh, tích hợp chiếu góc khi vào cua; hộc chứa đồ khóa an toàn, bình xăng 25 lít, phù hợp với hành trình dài. Ngoài ra, xe còn sử dụng hộp số 6 cấp kết hợp truyền động trục các-đăng - cho độ ổn định và bền bỉ cao hơn so với truyền động xích.

Yamaha FJR1300P của lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Ảnh: S.t

Không phải ai cũng có thể điều khiển

Bên cạnh phương tiện hiện đại, yếu tố con người vận hành cũng được lựa chọn kỹ lưỡng. Để trở thành một sĩ quan mô tô hộ tống, người lái phải: Có chiều cao tối thiểu 1m75, thể hình cân đối, sức khỏe tốt; đạt tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, ngoại hình; có năng khiếu điều khiển xe phân khối lớn và bằng lái hạng A2.

Yamaha FJR1300 phiên bản thương mại. Ảnh: S.t

Quá trình huấn luyện diễn ra trong 1-2 năm, bao gồm các bài tập như giữ thăng bằng, phanh khẩn cấp, xử lý tình huống bất ngờ, lái xe theo đội hình,... Việc điều khiển chiếc xe nặng 300 kg đòi hỏi sự thành thạo và kỷ luật cao.

Liệu người mê mô tô có thể sở hữu?

Với những ai yêu thích xe mô tô và đang thắc mắc liệu có thể mua Yamaha FJR1300P hay không, câu trả lời là: Không dễ. Đây là phiên bản đặc biệt dành riêng cho lực lượng cảnh sát, không được phân phối thương mại phổ thông. Tuy nhiên, bản thương mại FJR1300ES vẫn có thể được nhập khẩu cá nhân từ nước ngoài, với nhiều đặc điểm tương đồng về thiết kế và hiệu năng.