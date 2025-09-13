Honda ADV160 RoadSync 2026 chính thức ra mắt với trang bị công nghệ mới

(GLO)- Honda vừa chính thức trình làng mẫu ADV160 RoadSync 2026 tại thị trường Indonesia, đánh dấu bước tiến quan trọng trong dòng tay ga đa dụng cao cấp của hãng.

Phiên bản ADV160 RoadSync 2026 không chỉ giữ lại chất "bụi bặm" đặc trưng mà còn được nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ, đặc biệt là hệ thống kết nối thông minh lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe này.

Honda RoadSync - Cú hích công nghệ chưa từng có

Tâm điểm của ADV160 RoadSync 2026 là hệ thống Honda RoadSync, cho phép kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth để điều khiển hàng loạt chức năng như nghe nhạc, nhận cuộc gọi, xem tin nhắn và ra lệnh bằng giọng nói. Tất cả đều hiển thị rõ nét trên cụm đồng hồ kỹ thuật số TFT 5 inch, đi kèm cụm nút điều khiển đa năng trên tay lái. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được tích hợp trên ADV160, mang đến trải nghiệm hiện đại và tiện lợi tương tự như trên các mẫu mô tô phân khối lớn.

Thiết kế được tinh chỉnh - Vẫn đa dụng nhưng mạnh mẽ hơn

Về ngoại hình, ADV160 2026 vẫn giữ nguyên phong cách adventure quen thuộc với thiết kế cao ráo, khỏe khoắn. Tuy nhiên, phần yếm xe đã được tinh chỉnh nhẹ, mang lại vẻ ngoài cứng cáp và hiện đại hơn. Hệ thống đèn LED trước và sau vẫn duy trì kiểu dáng sắc sảo, trong khi chắn bùn sau được thiết kế thể thao hơn, giúp chiếc xe nổi bật giữa các mẫu tay ga đô thị truyền thống.

Động cơ eSP+ mạnh mẽ, tích hợp nhiều công nghệ an toàn

ADV160 2026 tiếp tục sử dụng khối động cơ eSP+ 160cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 11,8 kW tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 14,7 Nm tại 6.500 vòng/phút. Xe được tích hợp loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như: Idling Stop (Tự động ngắt động cơ khi dừng); smart Key (Chìa khóa thông minh); HSTC (Kiểm soát lực kéo chống trượt bánh sau). Tất cả góp phần tăng cường khả năng vận hành an toàn trong điều kiện đường trơn trượt hoặc địa hình phức tạp.

Trang bị “xịn sò” từ trong ra ngoài

Hệ thống phanh đĩa dạng sóng (wave disc) được trang bị cho cả hai bánh, với kích thước 240mm phía trước và 220mm phía sau, mang lại lực phanh ổn định. Xe còn được trang bị giảm xóc sau có bình dầu rời - trang bị thường chỉ thấy trên xe phân khối lớn - giúp cải thiện khả năng hấp thụ xung động, đặc biệt khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề.

Ngoài ra, bộ lốp đa dụng kích thước lớn kết hợp cùng khoảng sáng gầm cao và chiều cao yên chỉ 780mm giúp ADV160 2026 tiếp tục giữ vững lợi thế của dòng xe tay ga đi địa hình nhẹ.

Tiện ích đa dạng cho người dùng hiện đại

Không chỉ tập trung vào khả năng vận hành, Honda còn đầu tư cho ADV160 2026 loạt tiện ích phục vụ người dùng trong đô thị và cả những chuyến đi dài: Cổng sạc USB Type-C tiện dụng; hộc chứa đồ dưới yên rộng 30 lít; kính chắn gió có thể điều chỉnh 2 cấp độ (chênh lệch 75mm); màu sắc mới cá tính, phù hợp nhiều phong cách.

Với sự xuất hiện của Honda ADV160 RoadSync 2026, hãng xe Nhật Bản không chỉ mở rộng danh mục xe tay ga đa dụng mà còn khẳng định vị thế tiên phong trong việc tích hợp công nghệ kết nối hiện đại cho dòng xe phổ thông. ADV160 giờ đây không chỉ là một chiếc xe đi phố - mà còn là một người bạn đồng hành lý tưởng cho những chuyến đi xa, đầy đủ tiện nghi và an toàn.