Honda ADV350 2026 ra mắt: Nâng cấp nhẹ nhưng đủ tầm “vua tay ga địa hình”

(GLO)- Cuối tháng 9, Honda chính thức trình làng mẫu ADV350 phiên bản 2026 với loạt nâng cấp đáng chú ý, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc xe tay ga địa hình tầm trung .

Thiết kế mạnh mẽ hơn với loạt màu sắc mới

Kế thừa thành công từ các thế hệ trước, Honda ADV350 2026 được tinh chỉnh nhẹ về thiết kế, đáng chú ý nhất là bốn màu sơn hoàn toàn mới mang phong cách đậm chất phiêu lưu: Mat Pearl Cool White, Mat Coal Black Metallic, Pearl Falcon Grey và Iridium Gray Metallic. Những cái tên độc đáo đến mức khiến giới truyền thông quốc tế phải bật cười, ví von rằng chúng “như thể được đặt bởi trí tuệ nhân tạo”.

Không chỉ mang lại diện mạo mới đầy cá tính, những gam màu này còn góp phần làm nổi bật sự mạnh mẽ, bụi bặm - đúng chất “adventure” của dòng ADV.

“Gà đẻ trứng vàng” của Honda tại châu Âu

ADV350 được thiết kế bởi trung tâm Honda Italia Industriale S.p.A - nơi khai sinh nhiều mẫu xe bán chạy tại thị trường châu Âu. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, ADV350 nhanh chóng trở thành mẫu xe tay ga từ 300cc trở lên bán chạy nhất khu vực này, với hơn 35.000 xe đã được bán ra toàn cầu. Riêng trong năm 2025, mẫu xe ghi nhận doanh số hơn 10.000 xe tại châu Âu.

ADV350 cũng được xem là “hậu duệ tinh thần” của mẫu X-ADV nổi tiếng - chiếc mô tô tay ga địa hình từng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng biker tại châu Âu.

Trang bị hiện đại, giữ nguyên từ bản nâng cấp 2025

Phiên bản ADV350 2025 từng được nâng cấp mạnh tay về mặt trang bị và các tiện ích thông minh. Những tính năng cao cấp này tiếp tục được duy trì trên bản 2026, bao gồm: Giảm xóc sau có thể điều chỉnh tải trọng từ xa; màn hình TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua ứng dụng Honda RoadSync; cụm điều khiển 4 chiều tiện dụng; đèn LED chiếu sáng trong cố; tính năng tự động tắt xi-nhan sau khi rẽ; hệ thống khởi động không cần chìa khóa; phanh khẩn cấp (Emergency Stop) tự động kích hoạt đèn cảnh báo khi phanh gấp.

Động cơ giữ nguyên, hiệu suất ấn tượng

ADV350 2026 vẫn sử dụng khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, đạt chuẩn khí thải Euro 5+, cho công suất 29 mã lực và mô-men xoắn 31,4 Nm. Mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu, chiếc xe có thể di chuyển hơn 330 km chỉ với bình xăng 11,7 lít.

Tiện ích thực tế, tối ưu cho di chuyển hàng ngày

Khoang chứa đồ dưới yên rộng tới 48 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm fullface cùng nhiều vật dụng cá nhân. Ngoài ra, xe còn trang bị hộc để đồ phía trước có cổng sạc USB tiện lợi, đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết bị di động trong quá trình di chuyển.

Dù chỉ là bản nâng cấp nhẹ, Honda ADV350 2026 vẫn thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững và nhất quán của Honda trong phân khúc tay ga địa hình. Với thiết kế mạnh mẽ, màu sắc cá tính và trang bị hiện đại, mẫu xe này tiếp tục xứng đáng với danh xưng “vua tay ga phiêu lưu” - không chỉ ở châu Âu mà trên toàn cầu.