Pagani Huayra 70 Trionfo ra mắt kỷ niệm sinh nhật ông chủ hãng xe

(GLO)- Siêu xe Pagani Huayra 70 Trionfo ra mắt nhằm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của ông Horacio Pagani với số lượng giới hạn 3 chiếc.

Phiên bản đặc biệt này dựa trên Huayra, mẫu xe được sản xuất từ ​​năm 2011 đến năm 2018. Trong khoảng thời gian đó, Pagani đã sản xuất 200 chiếc Coupe và Roadster, 20 chiếc Huayra BC coupe, 40 chiếc BC Roadster, 30 chiếc Huayra R dành cho đường đua, 5 chiếc Codalunga và 5 chiếc Imola trước khi ngừng sản xuất.

Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập thương hiệu Horacio Pagani, hãng siêu xe Pagani của Italy ra mắt kiệt tác Pagani Huayra 70 Trionfo.

Pagani Huayra 70 Trionfo trong tiếng Ý có nghĩa là “chiến thắng”, thực sự không giống với những chiếc Huayra thông thường. Nó vẫn giữ nguyên cửa và khung cửa sổ của phiên bản tiền nhiệm, nhưng có kiểu dáng được thiết kế lại.

Pagani Huayra 70 Trionfo sở hữu phần thân vỏ màu xanh Transparent Verde Smeraldo hoàn toàn bằng sợi carbon, kết hợp các chi tiết tương phản màu cam.

Nội thất kết hợp các chất liệu cao cấp với tông màu chủ đạo đen/cam, cầm cần số có màu cam tương phản.

Cụm đèn trước được thừa hưởng từ mẫu siêu xe Pagani Huayra Codalunga, trong khi cánh gió sau cỡ lớn lấy cảm hứng từ Pagani Imola.

Xe được trang bị cụm ống xả sau 4 cửa đặc trưng của Pagani, được chế tác từ vật liệu Inconel. Thiết kế khí động học phía sau cũng được làm mới hoàn toàn.

Hệ thống truyền động của Huayra 70 Trionfo, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ V12 tăng áp kép 6.0 lít, do Mercedes-AMG thiết kế, sản sinh công suất 730 mã lực và mô-men xoắn 738 pound-feet (1.000 Nm) tương đương với công suất của Utopia.

Thiết kế của Pagani Huayra 70 Trionfo lại thể hiện sự trần trụi về mặt cơ khí. Cản trước, ống xả và bộ khuếch tán đã được bộ phận Grandi Complicazioni thiết kế lại hoàn toàn. Đi kèm với động cơ này là hộp số sàn 7 cấp của Xtrac và hệ dẫn động cầu sau.

Chiếc Pagani Huayra 70 Trionfo đầu tiên đã được bàn giao cho chủ sở hữu vào tháng 12-2025, vốn là một nhà sưu tập sống tại Ohio (Mỹ) với mức giá không được tiết lộ.

Năm nay, Horacio Pagani tròn 70 tuổi và Pagani đang kỷ niệm cột mốc này. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này. Một thập kỷ trước, khi Horacio Pagani bước sang tuổi 60, thương hiệu này đã cho ra mắt chiếc Zonda HP Barchetta cực kỳ ấn tượng.

Pagani chỉ sản xuất 3 chiếc Huayra 70 Trionfo và có lẽ chúng đã được đặt trước. Hiện chưa có thông tin về giá bán của phiên bản đặc biệt, nhưng giá của Huayra dao động từ 3 triệu đến 7 triệu đô la. Khoảng cách giá này có vẻ khá lớn, nhưng Pagani cung cấp một số tùy chọn cá nhân hóa rất đắt đỏ và độc quyền.