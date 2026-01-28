Việt Nam chi 4,74 tỷ USD nhập khẩu ô tô trong năm 2025, tăng hơn 31%

(GLO)- Cục Hải quan vừa công bố: Năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 205.630 ô tô nguyên chiếc (tăng 18,6% so với năm 2024), với tổng kim ngạch đạt 4,74 tỷ USD (tăng tới 31,1%).

Đáng chú ý, tốc độ tăng trị giá cao hơn nhiều so với tăng trưởng về lượng, cho thấy cơ cấu xe nhập khẩu có xu hướng dịch chuyển sang phân khúc giá trị cao hơn.

Việt Nam chi 4,74 tỷ USD nhập khẩu ô tô trong năm 2025. Ảnh: TPO

Trong cơ cấu nhập khẩu, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 152.854 chiếc (tăng 7,1% so với năm 2024), chiếm gần 74% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Con số này cho thấy thị trường trong nước ngày càng hấp thụ mạnh xe du lịch nhập khẩu, đặc biệt là các dòng xe gầm cao, đa dụng, cấu hình cao.

Ô tô vận tải là nhóm ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2025, với 28.338 chiếc được nhập khẩu (tăng tới 88,9% so với năm 2024). Trị giá nhập khẩu xe vận tải cũng tăng mạnh, phản ánh nhu cầu đầu tư, mở rộng hoạt động logistics, xây dựng và sản xuất trong nước.

Đối với ô tô loại khác, năm 2025 ghi nhận mức tăng nhẹ về lượng nhưng có sự phân hóa rõ theo từng tháng.

Riêng trong tháng 12-2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam là 14.707 chiếc, trị giá 406,39 triệu USD, (giảm 19,9% về lượng và giảm 10,8% về trị giá so với tháng 11-2025).

Mức giảm này chủ yếu diễn ra ở nhóm xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống và xe ô tô loại khác.

Về thị trường nhập khẩu chính, cơ quan Hải quan ghi nhận, trong năm 2025, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu đến từ một số thị trường lớn trong khu vực châu Á.

Trong đó, Indonesia là thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc lớn nhất với 78.156 xe, kim ngạch đạt khoảng 1,1 tỷ USD.

Thái Lan tiếp tục giữ vai trò quan trọng với cả xe du lịch và xe vận tải với 66.109 chiếc, kim ngạch khoảng 1,3 tỷ USD. Trung Quốc nổi bật ở nhóm ô tô vận tải và ô tô loại khác với 47.895 xe, kim ngạch đạt 1,6 tỷ USD.