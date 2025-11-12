Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hơn 1.530 ô tô nhập khẩu cập cảng TP HCM, sẵn sàng cho mùa mua sắm cuối năm

ĐOÀN NGA

(GLO)- Hơn 1.530 xe ô tô các loại vừa cập cảng TP HCM và đang được cơ quan hải quan hoàn tất thủ tục thông quan - báo hiệu một giai đoạn sôi động của thị trường xe nhập khẩu những tháng cuối năm.

Theo đại diện Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực II, cụm cảng Hiệp Phước (gồm Cảng Container Quốc tế SPCT, Tân Cảng Hiệp Phước và Cảng Sài Gòn Hiệp Phước) vừa tiếp nhận 1.536 xe ô tô nhập khẩu. Trong đó có 1.522 xe nguyên lô, 13 xe lẻ và 1 kiện hàng, chủ yếu đến từ các quốc gia thuộc khu vực ASEAN. Hai thương hiệu chiếm tỷ trọng lớn nhất là Toyota và Mitsubishi.

glo-nhap-khau-xe-oto-1.jpg
Hàng ngàn xe ô tô vừa cập cảng TP HCM.

Ở nhóm Toyota, các mẫu Innova (278 chiếc), Yaris (209 chiếc) và Corolla Cross (82 chiếc) dẫn đầu số lượng. Trong khi đó, Mitsubishi gây chú ý với loạt sản phẩm chiến lược, đặc biệt là mẫu SUV đô thị Xforce (186 chiếc) và mẫu Destinator (170 chiếc) - dòng SUV 7 chỗ hoàn toàn mới, được xem là “át chủ bài” của hãng tại thị trường Đông Nam Á, thay thế cho mẫu Outlander đã hết vòng đời.

Mitsubishi cho biết sẽ ra mắt Destinator ngay trong tháng 11-2025, sau khi bắt đầu nhận đặt cọc từ giữa tháng 10 với mức giữ chỗ 10 triệu đồng. Khách hàng đặt sớm được tặng gói quà trị giá 14,5 triệu đồng, gồm phim cách nhiệt cao cấp và phiếu dịch vụ 3 triệu đồng. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng gia đình với không gian rộng rãi, mức giá tạm tính trên 700 triệu đồng, tùy phiên bản.

Ngoài ra, trong lô hàng Mitsubishi còn có Triton (68 chiếc) và Xpander (49 chiếc). Một số thương hiệu khác cũng góp mặt như Volkswagen Golf (147 chiếc), Volvo (109 chiếc), Mercedes-Benz (19 chiếc) và MG ZS (50 chiếc), cho thấy thị trường xe nhập khẩu Việt Nam đang sôi động ở nhiều phân khúc.

glo-nhap-khau-xe-oto-2.jpg
Hàng ngàn xe ô tô vừa cập cảng TP HCM.

Tính đến hết ngày 31-10-2025, riêng Cảng SPCT đã tiếp nhận 68.762 xe ô tô, đạt tổng kim ngạch nhập khẩu hơn 1,287 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Số thuế nộp ngân sách nhà nước lên tới 20.721 tỉ đồng.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 131.503 chiếc, tăng 17%, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ tăng 6%, đạt 119.918 chiếc. Các mẫu xe từ ASEAN tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, cho thấy khu vực này vẫn là nguồn cung chủ lực của thị trường Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu hơn 17.290 ô tô trong tháng 9-2025.

Việt Nam nhập khẩu hơn 17.290 ô tô trong tháng 9-2025

(GLO)- Theo số liệu công bố ngày 17-10 của Cục Hải quan, tháng 9-2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 17.290 ô tô nguyên chiếc (trị giá khoảng 402 triệu USD), tăng 1.021 chiếc (6,3%) so với lượng nhập khẩu của tháng 8.

