(GLO)- Theo số liệu công bố ngày 17-10 của Cục Hải quan, tháng 9-2025, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 17.290 ô tô nguyên chiếc (trị giá khoảng 402 triệu USD), tăng 1.021 chiếc (6,3%) so với lượng nhập khẩu của tháng 8.

Số ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia với 7.452 chiếc, Thái Lan 4.279 chiếc và Trung Quốc 4.095 chiếc; chiếm tới 92% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Việt Nam nhập khẩu hơn 17.290 ô tô trong tháng 9-2025. Ảnh minh họa: Internet

Trong số ô tô nhập khẩu có 12.599 chiếc 9 chỗ ngồi trở xuống, chiếm tới 72,8% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, tăng 4,2% so với tháng 8.

Ngoài ra, lượng xe ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 9 là 2.282 chiếc với trị giá đạt 66 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và giảm 14,8% về trị giá so với tháng trước. Trong đó có 1.426 chiếc xe xuất xứ từ Trung Quốc và có 812 chiếc xe xuất xứ từ Thái Lan.

Lũy kế 9 tháng năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 155.047 chiếc, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 117.081 chiếc và ô tô vận tải là 19.988 chiếc.

Trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 9 tháng đạt 3,42 tỷ USD, tăng 33,3%, tương ứng tăng 884 triệu USD so với cùng kỳ năm trước.