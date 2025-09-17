Mỹ giảm thuế ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản xuống 15% từ ngày 16-9

Theo hãng tin Kyodo, ngày 15-9, chính quyền Mỹ đã thông báo việc giảm thuế xuống mức 15% đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16-9.

Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định giảm thuế là một phần của thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được với Nhật Bản vào tháng 7, để đổi lấy cam kết của Tokyo trong việc đầu tư mạnh mẽ hơn và gia tăng nhập khẩu nông sản của Mỹ.

Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành giảm thuế quan với ô tô Nhật Bản xuống còn 12,5% theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước vào tháng 7 nhưng chưa đưa ra thời điểm hiệu lực. Cộng với thuế quan 2,5% đã áp dụng từ trước, tổng thuế quan của Mỹ với ô tô Nhật Bản sẽ là 15%.

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa Tokyo và Washington, qua đó giảm bớt chính sách thuế "có qua có lại" của chính quyền Trump đối với hàng hóa Nhật Bản. Ngoài lĩnh vực ô tô, hơn 490 loại linh kiện hàng không vũ trụ, bao gồm chi tiết động cơ, pin, màn hình trên khoang, thiết bị radar và điều hòa, cũng được miễn trừ khỏi mức thuế mà trước đây Mỹ áp đặt.

Một số linh kiện hàng không vốn từng bị xếp vào nhóm sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm vẫn chịu thuế, nay cũng được loại bỏ khỏi danh mục này khi quy định mới có hiệu lực.

Tổng thống Trump cho biết sẽ thiết lập quy tắc mới để xác định rõ khái niệm “ô tô sản xuất tại Nhật Bản”. Quy định mới sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 7-8, đồng nghĩa các khoản thu vượt thuế trước đó sẽ được hoàn trả. Bộ quy định cập nhật cũng sẽ chính thức được đưa vào Sổ Đăng ký Liên bang Mỹ vào ngày 16-9.

Nằm trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, Nhật Bản cam kết thành lập một quỹ đầu tư 550 tỷ USD để đầu tư vào Mỹ. Đây là một nhượng bộ quan trọng để được chính quyền ông Trump giảm thuế đối ứng. Tuy nhiên, quỹ đầu tư này đang đối mặt nhiều hoài nghi về nguồn tiền trong bối cảnh hai bên đưa ra những thông tin khác nhau về cam kết đầu tư.

Việc hạ thuế từ 25% xuống 15% được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Nissan khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ cũng có cơ hội tiếp cận xe Nhật với giá cạnh tranh hơn, thúc đẩy sự đa dạng trên thị trường.

Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại song phương. Đây có thể là tiền đề để hai bên tiếp tục đàm phán mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghệ, năng lượng hay an ninh chuỗi cung ứng trong thời gian tới.