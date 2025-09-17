Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ giảm thuế ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản xuống 15% từ ngày 16-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật giúp hạ mức thuế nhập khẩu ô tô và linh kiện từ 27,5% xuống còn 15%, áp dụng hồi tố từ tháng 8-2025.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 15-9, chính quyền Mỹ đã thông báo việc giảm thuế xuống mức 15% đối với ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 16-9.

my-giam-thue-o-to-nhat-ban.jpg
Ô tô chờ xuất khẩu tại cảng ở Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quyết định giảm thuế là một phần của thỏa thuận thương mại mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được với Nhật Bản vào tháng 7, để đổi lấy cam kết của Tokyo trong việc đầu tư mạnh mẽ hơn và gia tăng nhập khẩu nông sản của Mỹ.

Ngày 4-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều hành giảm thuế quan với ô tô Nhật Bản xuống còn 12,5% theo thỏa thuận đạt được giữa hai nước vào tháng 7 nhưng chưa đưa ra thời điểm hiệu lực. Cộng với thuế quan 2,5% đã áp dụng từ trước, tổng thuế quan của Mỹ với ô tô Nhật Bản sẽ là 15%.

Thỏa thuận này là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa Tokyo và Washington, qua đó giảm bớt chính sách thuế "có qua có lại" của chính quyền Trump đối với hàng hóa Nhật Bản. Ngoài lĩnh vực ô tô, hơn 490 loại linh kiện hàng không vũ trụ, bao gồm chi tiết động cơ, pin, màn hình trên khoang, thiết bị radar và điều hòa, cũng được miễn trừ khỏi mức thuế mà trước đây Mỹ áp đặt.

Một số linh kiện hàng không vốn từng bị xếp vào nhóm sản phẩm dẫn xuất từ thép và nhôm vẫn chịu thuế, nay cũng được loại bỏ khỏi danh mục này khi quy định mới có hiệu lực.

Tổng thống Trump cho biết sẽ thiết lập quy tắc mới để xác định rõ khái niệm “ô tô sản xuất tại Nhật Bản”. Quy định mới sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 7-8, đồng nghĩa các khoản thu vượt thuế trước đó sẽ được hoàn trả. Bộ quy định cập nhật cũng sẽ chính thức được đưa vào Sổ Đăng ký Liên bang Mỹ vào ngày 16-9.

Nằm trong thỏa thuận thương mại với Mỹ, Nhật Bản cam kết thành lập một quỹ đầu tư 550 tỷ USD để đầu tư vào Mỹ. Đây là một nhượng bộ quan trọng để được chính quyền ông Trump giảm thuế đối ứng. Tuy nhiên, quỹ đầu tư này đang đối mặt nhiều hoài nghi về nguồn tiền trong bối cảnh hai bên đưa ra những thông tin khác nhau về cam kết đầu tư.

Việc hạ thuế từ 25% xuống 15% được dự báo sẽ tạo cú hích lớn cho các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Nissan khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Người tiêu dùng Mỹ cũng có cơ hội tiếp cận xe Nhật với giá cạnh tranh hơn, thúc đẩy sự đa dạng trên thị trường.

Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nền kinh tế lớn, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy thương mại song phương. Đây có thể là tiền đề để hai bên tiếp tục đàm phán mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghệ, năng lượng hay an ninh chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nga, Belarus tập trận quân sự chung quy mô lớn vào ngày 12-9. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Ông Putin “khui” tên lửa Oreshnik, châu Âu căng thẳng cực độ

Thế giới

(GLO)- Nga và Belarus khai màn tập trận Zapad-2025, lần đầu phô diễn tên lửa chiến thuật Oreshnik. Động thái này khiến NATO và châu Âu căng thẳng, khi giới phân tích cảnh báo: Nếu Oreshnik được triển khai thường trực tại Belarus, các căn cứ không quân NATO ở châu Âu sẽ đối mặt nguy hiểm trực tiếp.

Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Ảnh: Reuters

Tin thế giới 12-9: Mỹ: Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk

Thế giới

(GLO)- Tìm thấy súng trường, công bố ảnh nghi phạm trong cuộc truy lùng kẻ sát hại Charlie Kirk; Với sự ủng hộ của Mỹ, Hội đồng Bảo an LHQ lên án các cuộc tấn công vào Qatar; Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính...là những tin tức quốc tế đáng chú ý sáng 12-9.

Ukraine đánh chặn UAV Nga. Ảnh: RBC-Ukraine

Nga-NATO tiến gần đối đầu trực diện

Thế giới

(GLO)- Sự cố UAV xâm nhập không phận Ba Lan không chỉ gây chấn động chính trường Warsaw mà còn làm NATO lập tức tăng tốc triển khai lực lượng ở sườn phía Đông. Điện Kremlin bác bỏ liên quan nhưng đồng thời cảnh báo hậu quả nếu liên minh can dự trực tiếp vào Ukraine.

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

null