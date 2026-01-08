Tin thế giới sáng 8-1: Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga trên Đại Tây Dương, Moscow lên tiếng

(GLO)- Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga trên Đại Tây Dương, Moscow lên tiếng; Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế; Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp quan chức Đan Mạch; Campuchia bắt và dẫn độ ông Trùm Chen Zhi về Trung Quốc ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 8-1.

Mỹ bắt tàu chở dầu mang cờ Nga trên Đại Tây Dương, Moscow lên tiếng

Ngày 7-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow đang theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan đến việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga tại Bắc Đại Tây Dương và trước thông tin có công dân Nga trong thủy thủ đoàn.

Lực lượng của Mỹ theo dõi tàu Marinera. Ảnh: Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ bảo đảm đối xử nhân đạo và tôn trọng đối với họ, tuân thủ nghiêm ngặt các quyền và lợi ích của họ, đồng thời không cản trở việc họ sớm trở về Tổ quốc”.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết, trước đây con tàu mang tên Bella-1 và sau đó đổi tên thành Marinera, đã được cấp “giấy phép tạm thời” để treo cờ Nga kể từ ngày 24-12. Theo phía Nga, “đường dây liên lạc với con tàu đã bị mất” sau khi lực lượng hải quân Mỹ lên tàu “tại vùng biển quốc tế, ngoài lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào”.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Donald Trump ngày 7-1 đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ sự ủng hộ của Mỹ đối với 66 tổ chức, cơ quan và ủy ban.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi chỉ đạo chính quyền rà soát việc tham gia và cấp kinh phí cho tất cả các tổ chức quốc tế, bao gồm cả những tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc như cơ quan dân số của Liên hợp quốc và hiệp ước của Liên hợp quốc thiết lập các cuộc đàm phán khí hậu quốc tế.

Phần lớn các đối tượng bị ảnh hưởng là các cơ quan, ủy ban và hội đồng tư vấn liên quan đến Liên hợp quốc, tập trung vào các vấn đề khí hậu, lao động và những lĩnh vực khác mà chính quyền Trump xếp vào nhóm phục vụ các sáng kiến về đa dạng.

Thủ tướng Anh hé lộ kế hoạch triển khai quân tới Ukraine hậu xung đột

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 7-1 bảo vệ kế hoạch triển khai quân tới Ukraine hậu xung đột, đồng thời cam kết đưa vấn đề ra bỏ phiếu tại Quốc hội một khi thoả thuận ngừng bắn với Nga được thiết lập.

Phát biểu trước quốc hội trong phiên chất vấn thủ tướng hàng tuần, ông Keir Starmer nhấn mạnh quyết định là nhằm hỗ trợ an ninh và phòng thủ của Ukraine sau gần bốn năm xung đột.

Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại Hạ viện. Ảnh: PA

“Tôi sẽ sớm công bố chi tiết trong một tuyên bố chính thức, đồng thời tiếp tục cập nhật tình hình cho Quốc hội. Nếu việc triển khai quân đội diễn ra theo những gì đã được ký kết, tôi sẽ đưa vấn đề ra Quốc hội để thảo luận và bỏ phiếu", ông Keir Starmer nói.

Trước đó tại cuôc họp ở Paris (Pháp) hôm 6-1, các nhà lãnh đạo châu Âu, Mỹ, Canada và các quan chức cấp cao NATO đã thảo luận cách thức bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột, song nhiều chi tiết vẫn chưa được thống nhất. Theo Thủ tướng Keir Starmer, nếu thỏa thuận đạt được, Anh và Pháp sẽ thiết lập các trung tâm quân sự trên lãnh thổ Ukraine và xây dựng cơ sở được bảo vệ để lưu giữ vũ khí và thiết bị quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp quan chức Đan Mạch

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông sẽ gặp các quan chức Đan Mạch vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và các đồng minh NATO xoay quanh nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát Greenland - một hòn đảo ở Bắc Cực.

Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp quan chức Đan Mạch vào tuần tới. Ảnh: NDTV

Khi được các phóng viên hỏi hôm 7-1 rằng liệu Mỹ có sẵn sàng đánh đổi liên minh NATO để giành Greenland hay không, ông Rubio, người phụ trách chính sách đối ngoại của Mỹ, nói: “Nếu Tổng thống xác định có mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, thì mọi Tổng thống đều giữ quyền lựa chọn giải quyết bằng biện pháp quân sự”.

“Với tư cách là một nhà ngoại giao, như tôi hiện nay, và trong công việc của chúng tôi, chúng tôi luôn ưu tiên giải quyết theo những cách khác, bao gồm cả vấn đề Venezuela”, ông Rubio nói thêm.

Những ngày gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần lập luận rằng Mỹ “cần” Greenland để đối phó với hoạt động ngày càng tăng của Liên bang Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, một khu vực ngày càng có ý nghĩa chiến lược do băng tan, các tuyến hàng hải mới và cạnh tranh quân sự. Tổng thống Trump đã từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực, điều khiến các đối tác châu Âu của Mỹ bất an.

Campuchia bắt và dẫn độ ông trùm lừa đảo Chen Zhi về Trung Quốc

Bộ Nội vụ Campuchia tối 7-1 cho biết trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, chính quyền nước này đã bắt ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi (chủ tịch Prince Group), Xu Ji Liang và Shao Ji Hui và dẫn độ họ về Trung Quốc.

Ông trùm Chen Zhi, chủ tịch Prince Group. Ảnh: Prince Group

"Chiến dịch bắt giữ được tiến hành ngày 6-1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc", Bộ Nội vụ Campuchia cho biết.

Cơ quan này cho hay quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia được Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12-2025.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak, giới chức nước này bắt Chen Zhi và hai đồng phạm sau khi nhận được đề nghị từ phía Trung Quốc và đã tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng.