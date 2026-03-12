Tin thế giới sáng 12-3: Iran tấn công tàu chở hàng ở eo biển Hormuz

(GLO)- Israel tuyên bố kéo dài xung đột; Iran tấn công tàu chở hàng ở eo biển Hormuz; Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu quân sự tại Iran; IEA sẽ xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 12-3.

Israel tuyên bố kéo dài xung đột

Ngày 12 của chiến sự Trung Đông, Israel và Iran tiếp tục tấn công dữ dội và tuyên bố kéo dài xung đột, làm dấy lên lo ngại quốc tế về khả năng hòa bình sớm.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào các cơ sở lưu trữ dầu ở Tehran. Ảnh: Reuters

Tuyên bố mới nhất của phía Israel về việc chiến tranh sẽ còn kéo dài và chưa thể kết thúc, được Thủ tướng Israel Benjamin Netanayhu đưa ra tối 11-3, trong cuộc họp với các thành viên Chính phủ.

Ông Netanyahu khẳng định, chưa thể tính được cuộc chiến sẽ kéo dài bao lâu, do còn nhiều mục tiêu vẫn chưa đạt được.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cũng tuyên bố chiến dịch tấn công Iran sẽ tiếp diễn mà không bị hạn chế bởi bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công Iran, cho đến khi hoàn tất các mục tiêu và giành được chiến thắng.

Iran tấn công tàu chở hàng ở eo biển Hormuz

Hải quân Thái Lan ngày 11-3 xác nhận tàu chở hàng Mayuree Naree, đăng ký tại Thái Lan, đã bị tấn công ở eo biển Hormuz sau khi rời cảng Khalifa ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

﻿Tàu chở hàng Mayuree Naree mang cờ Thái Lan chìm trong khói đen do bị tập kích tại eo biển Hormuz ngày 11-3. Ảnh: Reuters

Theo Hải quân Thái Lan, 20 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu. Các thông tin cụ thể và nguyên nhân của vụ tấn công đang được điều tra.

“Các nỗ lực đang được tiến hành để cứu 3 thành viên thủy thủ đoàn còn lại”, Hải quân Thái Lan cho biết thêm.

Tàu bị tấn công thuộc sở hữu của công ty vận tải Thái Lan, Precious Shipping, và đang trên đường đến Kandla ở Ấn Độ.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Khatam al-Anbiya tuyên bố Iran “sẽ không bao giờ cho phép dù chỉ một lít dầu đi qua eo biển Hormuz vì lợi ích của Mỹ, chủ nghĩa phục quốc Do Thái, hoặc các đồng minh của họ”.

Mỹ tuyên bố đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu quân sự tại Iran

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), ngày 11-3 cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 5.500 mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, sử dụng nhiều loại vũ khí chính xác.

Một quả cầu lửa bốc lên từ địa điểm vừa trúng một cuộc không kích của Israel nhắm vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut. Ảnh Guardian/Getty Images

Trong một video cập nhật tình hình chiến sự với Iran, ông Cooper cho biết, các cuộc tấn công đã nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự, bao gồm hơn 60 tàu chiến của Iran. Theo ông, sức mạnh quân sự của Mỹ đang gia tăng trong khi năng lực chiến đấu của Iran đang suy giảm. Phía Mỹ cũng đang tập trung vào các mục tiêu quân sự nhằm loại bỏ khả năng tấn công của Iran nhắm vào Mỹ và các nước láng giềng.

Theo Đô đốc Cooper, trong những ngày gần đây, các cuộc tấn công nhằm vào Iran diễn ra gần như liên tục từ nhiều hướng khác nhau. Ông cũng nói rằng ít nhất bốn tàu của Iran đã bị đánh chìm.

Theo CENTCOM, kể từ 24 giờ đầu tiên của chiến dịch, các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, ông Cooper cáo buộc Iran vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường tại một số nước vùng Vịnh.

Tây Ban Nha rút đại sứ khỏi Israel vô thời hạn

Vua Tây Ban Nha đã ký sắc lệnh miễn nhiệm đại sứ tại Israel, động thái mới nhất trong loạt căng thẳng song phương.

Theo sắc lệnh do Vua Felipe VI ký, được đăng tải trên công báo nhà nước Tây Ban Nha hôm 11-3, bà Ana Maria Salomon được miễn nhiệm khỏi chức đại sứ tại Israel từ ngày 10-3 theo đề xuất của Ngoại trưởng Jose Manuel Albares. Bà Salomon được triệu hồi về nước từ tháng 9-2025, khi căng thẳng ngoại giao giữa Tây Ban Nha và Israel leo thang.

Đại sứ Ana Maria Salomon. Ảnh: Spanish Transparency Portal

Chưa có dấu hiệu nào cho thấy nước này sẽ bổ nhiệm đại sứ mới tại Israel trong thời gian tới. Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết đại sứ quán tại Tel Aviv sẽ do một đại biện điều hành.

Đây là động thái mới nhất trong căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, vốn bùng lên kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa nhằm vào nhóm vũ trang Hamas ở Dải Gaza hồi tháng 10-2023. Quan hệ giữa hai bên liên tục xấu đi kể từ đó.

IEA sẽ xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa thông báo rằng 32 quốc gia thành viên đã đồng ý xả 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp để ứng phó tình trạng gián đoạn thị trường dầu mỏ do xung đột tại Trung Đông. IEA khẳng định đây sẽ là đợt xả kho dầu dự trữ lớn nhất từ trước đến nay.

Các bể chứa dầu tại một nhà máy của Idemitsu Kosan ở Ichihara, Nhật Bản tháng 11-2021. Ảnh: Reuters

Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, cuộc xung đột hiện đang khiến nguồn cung dầu và các sản phẩm dầu từ khu vực Vịnh giảm khoảng 15 triệu thùng mỗi ngày và trong kịch bản xấu có thể đẩy giá dầu lên tới 150 USD/thùng. Ngay cả khi xung đột được giải quyết nhanh chóng, ngân hàng Morgan Stanley cho rằng thị trường năng lượng vẫn có thể đối mặt với nhiều tuần gián đoạn.

Hiện tại, các nước thành viên IEA đang nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp quốc gia, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ thương mại do các doanh nghiệp nắm giữ theo quy định của chính phủ.