Mỹ thiệt hại gần 2 tỷ USD khí tài quân sự trong 4 ngày giao tranh với Iran

(GLO)- Mỹ đã mất gần 2 tỷ USD khí tài quân sự trong khi dự trữ tên lửa chiến lược cũng suy giảm đáng kể chỉ sau 4 ngày xung đột với Iran.

Theo dữ liệu và ước tính do hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) tổng hợp, Mỹ đã mất gần 2 tỷ USD giá trị trang thiết bị quân sự trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran kể từ ngày 28-2.

Trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Manama, Bahrain bị Iran tấn công ngày 28-2. Ảnh: Arab Weekly

Khoản tổn thất lớn nhất là hệ thống radar cảnh báo sớm AN/FPS-132 của Mỹ đặt tại Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Hệ thống này đã bị tên lửa Iran đánh trúng ngày 28-2. Qatar xác nhận radar bị trúng đạn và hư hại.

Ngày 1-3, sự cố “bắn nhầm đồng đội” đã khiến Mỹ mất 3 chiếc máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle tại Kuwait. Toàn bộ 6 thành viên tổ lái đều sống sót, chi phí thay thế 3 máy bay này ước tính khoảng 282 triệu USD.

Trước đó, đợt tấn công ngày 28-2, Iran đã đánh trúng trụ sở Hạm đội 5 tại Manama, Bahrain, phá hủy 2 thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh (SATCOM) cùng nhiều tòa nhà lớn.

Dựa trên các báo cáo tình báo nguồn mở, các thiết bị SATCOM bị nhắm mục tiêu được xác định là AN/GSC-52B, với chi phí khoảng 20 triệu USD, bao gồm triển khai và lắp đặt.

Iran tuyên bố phá hủy một bộ phận radar AN/TPY-2 thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) triển khai tại thành phố công nghiệp Al-Ruwais, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hình ảnh vệ tinh từ các nguồn mở cho thấy đã có thiệt hại. Giá trị bộ phận radar bị phá hủy ước tính khoảng 500 triệu USD.

Theo tính toán, Iran đã gây thiệt hại khoảng 1,9 tỷ USD tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực. Iran được cho là đã nhắm ít nhất 7 địa điểm quân sự của Mỹ, bao gồm trụ sở Hạm đội 5 tại Bahrain; căn cứ Camp Arifjan, Ali Al Salem và Camp Buehring ở Kuwait; căn cứ Erbil tại Iraq; cảng Jebel Ali ở UAE và căn cứ Al Udeid tại Qatar.

Không chỉ thiệt hại về khí tài, nhiều cơ sở quân sự và ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông cũng trở thành mục tiêu.

Tại Iraq, các hình ảnh và video được truyền thông quốc tế xác nhận cho thấy, căn cứ tại sân bay quốc tế Erbil bị tấn công liên tiếp trong 2 ngày, với nhiều công trình hư hại và cháy kéo dài sang đầu tuần.

Bên cạnh đó, một số cơ quan ngoại giao Mỹ tại Ả Rập Saudi, Kuwait và UAE cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, gây thiệt hại vật chất ở mức độ khác nhau.