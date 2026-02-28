Căn cứ hải quân của Mỹ ở Bahrain bị tấn công bởi tên lửa Iran

(GLO)- Phía Iran khẳng định tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel tại Trung Đông đã trở thành mục tiêu hợp pháp. Trước đó, Đài Russia Today (RT) của Nga thông tin căn cứ hải quân của Mỹ ở Bahrain đã bị tấn công bởi tên lửa Iran.

"Hãy chuẩn bị cho những gì sắp tới, và phản ứng của chúng tôi sẽ công khai, không có bất kỳ lằn ranh đỏ nào. Tất cả tài sản và lợi ích của Mỹ và Israel tại Trung Đông đã trở thành mục tiêu hợp pháp. Sau hành động gây hấn này, không còn lằn ranh đỏ nào, và mọi kịch bản đều có thể xảy ra, kể cả những kịch bản trước đây chưa từng được tính đến" - Một vị quan chức của Iran nói.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tên lửa rơi xuống nơi đặt căn cứ hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ ở Bahrain ngày 28-2. Ảnh: X

Ngay sau khi Iran tuyên bố đáp trả, một số nước tại Trung Đông đã ghi nhận những diễn biến căng thẳng. Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố một tên lửa Iran đã bị hệ thống phòng không Patriot đánh chặn trên không phận nước này. Các vụ nổ đã được ghi nhận ở Bahrain, Abu Dhabi. Đây đều là những nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Còi báo động khẩn cấp đã được kích hoạt tại Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 hải quân Mỹ. Truyền thông khu vực cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra ở thủ đô Manama của Bahrain, kèm theo cột khói bốc lên.

Trưa nay, Bộ Quốc phòng Qatar xác nhận 1 tên lửa của Iran đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng thủ Patriot khi bay qua không phận nước này. Doha cho biết các lực lượng phòng không đã xử lý mục tiêu thành công, không ghi nhận thiệt hại trên mặt đất.