Tạm dừng xem xét phê chuẩn thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ một số cơ sở pháp lý liên quan đến việc áp thuế quan và Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục triển khai các biện pháp thuế quan mới.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Thương mại thuộc EP Bernd Lange cho biết thuế tạm thời 15% mà Mỹ sắp áp dụng có thể khiến khoảng 7-8% sản phẩm của EU chịu thuế cao hơn mức hai bên thống nhất năm ngoái. Bên cạnh đó, không ai biết chuyện gì xảy ra sau 150 ngày, khi thuế tạm thời này hết hiệu lực.

EP dự kiến họp lại vào ngày 4-3 để đánh giá liệu Mỹ cung cấp thông tin rõ ràng về tình hình hiện tại hay chưa và có cam kết tuân thủ thỏa thuận hai bên đạt được năm ngoái không.

Trước đó, hôm 20-1, EP từng tạm dừng thảo luận sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố đe dọa sáp nhập Greenland. Các cuộc trao đổi chỉ được nối lại khi phía Mỹ rút lại phát ngôn này.

Lần đình hoãn mới nhất bắt nguồn từ phán quyết ngày 20-2-2026 của Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến việc áp dụng Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA).